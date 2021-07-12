G20示警 變種病毒拖累復甦

20國集團（G20）財金首長發布聯合公報警告，新冠變種病毒 和疫苗接種速度不均，可能拖累全球經濟復甦，並首次認定碳定價為對抗氣候變遷的工具之一。G20也支持把全球最低企業稅率設定為15%，象徵美國 財長葉倫 取得一大勝利，接下來的挑戰在於如何說服國會接受。

G20財金首長表示，新冠變種病毒和疫苗接種速度不均，可能會拖累復甦，因此將繼續支持經濟成長，以確保經濟復甦站穩腳跟，「這波復甦的特點是個國家之間、及國內（地區）之間的高度分歧，也仍面臨下行風險，特別是變種病毒的傳播」。

G20承諾將動用所有政策工具對抗疫情，並同意避免實施新的移動限制措施。葉倫11日也說，她「非常擔心」Delta等新冠變種病毒對全球經濟復甦所造成的風險。

其他議題部分，G20也首度認定，碳定價是對抗氣候變遷的潛在工具之一，朝推動碳定價的構想、及協調減碳政策跨出一小步，但各國並未對實現淨零碳排的時間點達成共識。

G20也支持把全球最低企業稅率定在至少15%，也同意各國政府向跨國企業課徵更多稅負，接下來經濟合作發展組織（OECD）將擬出更多關鍵細節，力拚在10月的G20峰會達成最後決定，並在2023年前實施。

這也象徵葉倫取得一大勝利，現在的挑戰則是如何說服美國國會接受。她11日開始列出推動國會支持的大略時間表，有意分兩階段推動，先在預算案中納入15%最低企業稅率。然而，共和黨強烈反對稅改案，認為這會導致美國流失就業機會，拖累經濟成長。