美股逢報即買鐵律恐失靈

美股存四大隱憂，投資機構已開始提高現金比重。（路透）

美股 財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕，上市企業獲利預料將成長逾六成，但投資 人將更關注展望的四大隱憂：企業獲利成長攀峰、經濟成長可能減緩，Delta新冠變種病毒肆虐，及聯準會（Fed）傾向縮減寬鬆規模，去年以來「逢報即買」的操作鐵律這回可能不再靈光，投資機構已開始提高現金比重。

摩根大通與高盛將於13日公布上季財報，象徵財報季正式開鑼，FactSet數據顯示，分析師預測，史坦普500指數 成分企業第2季獲利將比去年同期激增64%，為十多年來最高。

在美股價位已高、消費者物價也高漲之際，投資人將關注主管對獲利前景與利潤的看法，以及要如何解決缺工問題。

彭博資訊報導，在新冠疫情期間，美股投資人只要在財報季來臨時買進都是贏家；之前在財報季開始後六周內，史坦普500指數平均上漲4.6%。但分析師指出，經濟擴張周期可能已經到頂，連帶可能使得企業獲利成長攀峰，也令投資人更加擔心，歷時15個月的政策大牛市可能即將洩氣；歷史經驗顯示，在企業獲利成長到頂峰時，股市表現也將欠佳。

景氣減弱的最明顯信號，就是最近幾周10年期美國公債殖利率持續下降，導致銀行股失去吸引力，科技等成長股再獲寵幸。

在第2季財報季結束後，分析師預測未來三季企業獲利成長都將減緩，預料明年初時獲利成長率將不到5%，因為政府的支持政策縮減，且去年的低基期效應也告結束。

花旗首席美股策略師雷夫科維奇指出，目前美股平均本益比達到網路泡沫以來的最高點，對利空的承受能力非常弱；加上拜登政府準備提高企業稅率，且工資與原料成本上升，對企業淨利的影響不小。

他說，目前市場氛圍太過自滿，許多投資人相信，股市將從政策行情順利轉向業績行情，但這還不確定；企業利潤降低、通膨憂慮升高、Fed退場，以及政府加稅，諸多利空正紛至沓來。

投資人也將緊盯預定14日出爐的美國6月消費者物價指數（CPI），預料年升5%；Fed主席鮑爾也將在同日出席國會聽證會，發布貨幣政策半年報，他對通膨與經濟展望的說法也備受關注。

DataTrek研究公司創辦人卡拉斯指出，史坦普500指數漲勢遠比企業盈餘成長速度快得多；今年初以來該指數已漲16%，而今、明兩年的企業預估獲利成長率分別為14%及10%；他認為2022年盈餘須成長14%，使預估本益比降到18倍，美股才算合理。