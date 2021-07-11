英國11年來 已被外資吃下總值420億美元的半導體企業

晶片設計公司Imagination Technologies。路透

彭博彙整的數據顯示，自保守黨在2010年5月執政以來，英國 總價值約420億美元的半導體企業，都已賣給外國企業。這項數據還未包括輝達近期對安謀的收購案。

英國曾是獨步歐洲的半導體創新者，擁有矽智財大廠安謀（Arm）與晶片 設計業者Imagination Technologies等公司；全球九成行動裝置都使用安謀的技術，Imagination Technologies則是蘋果的供應商。

但如今，這些企業都已陸續被外資收購。日本軟銀集團在取得英國政府批准後收購安謀，目前正把安謀賣給美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）；Imagination也在英國前首相梅伊的批准下，賣給中國大陸的私募基金，即便當時其中一位基金創辦人因涉嫌內線交易而遭美國聯邦調查局（FBI ）調查。

現在，在全球為晶片短缺所苦之際，英國碩果僅存的的半導體資產又遭外資盯上。知情人士透露，中國大陸聞泰科技正尋求以約6,300萬英鎊（8,700萬美元），收購英國最大晶圓廠Newport晶圓公司（ NWF）。強生政府承諾將審查這項協議，但評論家認為，政府做得太少、也太晚了。

NWF案將是重要的參考案例：這是英國政府在加強「企業法案」後，首個廣受關注的陸資收購案。該法案給予政府30天的時間，可對交易進行國安審查。

不過，英國很少以國安為由封殺併購交易，而且封殺的多為規模較小的航太業交易。2020年，英國政府表示將審查後，一名大陸投資 人放棄收購國防製造商Mettis航太公司；當局同年也阻止Impcross被賣給擁有大陸投資人支持的買家。英國比較偏好設定條件，例如提高當地就業與未來投資等。