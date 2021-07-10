金融時報：英特爾擬砸200億歐洲建廠 投資散布多國

英特爾計劃在歐洲投資200億美元設廠，正在歐盟物色適合建廠地點並爭取各國支持。路透

倫敦金融時報（FT）報導，美國半導體巨人英特爾表示，計劃在歐洲投資 200億美元興建新晶片 廠，而這筆投資可能分散於歐盟 境內幾個國家，希望贏得歐盟財務與政治上的支持。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）最近分別拜會法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉，商議全球晶片供應短缺問題與對策。之前，歐盟當局已釋出訊號，表示可能提供為數可觀的資金協助達成新目標，要在2030年之前讓歐盟境內的半導體生產占全球市場比率能夠倍增到20%，包括製造技術最尖端的晶片。

多位英特爾主管接受FT訪問時表示，如果英特爾在歐洲建新晶片廠開出的條件能獲得滿足，「利益將由全歐盟雨露均霑」 。這升高英特爾新晶片廠和相關服務將分布於歐盟多個成員國的可能性。

負責在歐洲探索擴張機會的英特爾全球法規事務副總裁史雷特（Greg Slater）說：「我們的製造廠可能設在某地，封裝廠設在另一處。」研發業務也可能由歐盟各地分工合作，而且向歐洲供應商採購的支出也將大幅增加。

史雷特表示，英特爾占有優勢，「可使這項投資成為橫跨整個生態系的計畫，不只是在某一成員國設立幾個孤立路徑。我們相信，這項計畫對整個歐洲都有利」。

除了財務支持外，英特爾也在尋找適合建廠的廠址，希望占地約有1,000英畝，附帶完善的基礎設施，足敷多達八座晶圓廠（fab）之需，且能招募到相關人才。

英特爾已著手評估在德國、荷蘭、法國和比利時等地設廠的可行性，可望在年底前做出決定。

史雷特說，初期將興建兩座晶圓廠，估計運轉十年的總成本約200億美元。之前，多位英特爾主管表示，新晶片廠運轉期間投入的資金總額可能超過1,000億美元。

除了醞釀在歐洲投資建廠外，英特爾另外也將在美國斥資200億美元建兩座新廠，另外再砸70億美元使愛爾蘭廠產能提高一倍，力圖追上亞洲半導體巨人台積電和三星電子。