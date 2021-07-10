美光業外投資AI賺翻

美光科技（Micron）運用自家開發的人工智慧（AI）工具，挑選出高報酬的投資 標的，為公司帶進數百萬美元現金，成為這家記憶晶片大廠的額外收益。

華爾街 日報報導，在現今利率 低、企業卻又滿手現金的環境下，企業財務長無不挖空心思，希望可以善用這些資金，獲取更高報酬率。而美光運用的AI，從第2季開始上線，建議公司投資多種不同類別資產，或是可以把現金放在哪些金融機構，以產生更高報酬。據估計這段時間以來幫助公司多賺了數百萬美元。

截至6月3日，美光累積了78億美元現金和約當現金，比去年同期的83億美元少，但還是比2019年多。因為銀行利率直直降，公司包括現金存款利息在內的利息收入，由去年的2,300萬美元，大減至800萬美元。

華爾街日報指出，標普500成分股在今年第1季結束時，總計有3.79兆美元的現金和約當現金在手，高於去年同期的3.03兆美元，以及2019年的2.07兆美元。但現在利率接近於零，口袋現金滿滿的企業更苦於為這些儲蓄找尋更高報酬。

美光財務長辛斯諾說，將資金依公司的限制條件，分布到較高報酬的投資標的上，是個非常複雜的布局。