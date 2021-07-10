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全球車廠四哥 衝刺電動車

編譯易起宇／綜合報導
全球第四大汽車集團Stellantis表示，計畫未來五年斥資逾300億歐元，衝刺電動車發展。 （路透）
全球第四大汽車集團Stellantis表示，計畫未來五年斥資逾300億歐元，衝刺電動車發展。 （路透）

全球第四大汽車集團Stellantis表示，為在日益激烈的電動車競賽中超前對手，計畫未來五年斥資逾300億歐元（356億美元），推出大量電動車，並將更投入電池的研發和採購，以降低電池成本。

Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）8日在公司的「2021年電動車日（ EV Day 2021）」上表示，該集團在歐美銷售的車款，將在2025年前達到98%都是純電動車或油電混合動力車。

Stellantis旗下貨卡品牌Ram 2024年將推出純電動貨卡，Jeep今年稍晚則將推出混合動力版豪華休旅車Grand Cherokee等。純電動車和混合動力車將在2030年前占歐洲銷售的七成，並占美國銷售的四成。

該集團也將在歐美興建五座電池工廠，並計畫在2024年前推出兩種新形態電池，預計可節省逾40%的電池成本，2026年前也將推出固態電池技術，能儲存的電力將比現有電池還多。

Jefferies分析師霍喬斯表示，雖然Stellantis提出的藍圖，提供某些該集團計畫的重要細節，但仍讓人感覺Stellantis和其他車廠已在進行中的計畫十分類似，甚至在某些領域還落後對手。

例如Ram的電動貨卡要到2024年才推出，但福特汽車（Ford）的電動貨卡F-150 Lightning，明年就計畫上市。

近幾個月來，其他汽車大廠也紛紛提高對電動車的投資，因為全球愈來愈嚴格的排放規定，促使車廠朝向電動車轉型。

例如通用汽車（GM）日前把2025年前計畫花在電動車和自駕車上的支出，提高至350億美元，不到一年內二度調高這項預算；福特和福斯汽車（VW）也分別計畫在2025年前投資電動車300億和400億美元。

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