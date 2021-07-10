我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

華爾街銀行 促員工重返辦公室

編譯黃嘉洵／綜合報導
隨著美國經濟開始解封，部分華爾街銀行正敦促員工重返辦公室。（路透）
隨著美國經濟開始解封，部分華爾街銀行正敦促員工重返辦公室。（路透）

隨著美國經濟開始解封，部分華爾街銀行正敦促員工重返辦公室，金融服務業者Cantor Fitzgerald成為最新一家提出此主張的銀行。對於近來金融業工作型態引發的熱議，Cantor Fitzgerald執行長甚至強烈建議，那些抱怨工時過長、上級要求讓他們備感壓力的資淺人員，不妨重新思考職涯選擇。

Cantor Fitzgerald執行長路特尼克（Howard Lutnick）9日說：「覺得自己工作太辛苦的年輕銀行家－在我看來應該選擇另一種生活」、「這行很辛苦」。

59歲的路特尼克拿投資銀行的職涯和醫療業相提並論，而醫療業人員都知道自己要非常努力才能出頭，「成為投資銀行家之路，需要投入龐大的工作時間」，包括深夜和周末。他說，客戶都希望在緊迫的期限內完成交易，「你在入行之前就該知道（這件事）」，似乎不認為資淺銀行人員的困境是問題所在。

資淺銀行人員的工作條件已引發熱議。例如，高盛13名到職一年的分析師在今年初準備的報告指出，有些人每周工作上百小時，身心健康狀況都下滑。高盛則回應表示，將放寬周末工作時數，並承諾幫最繁忙的業務增加人手。

一些華爾街銀行也正擴大開放員工在家辦公，以化解員工的抱怨。

路特尼克則說，Cantor希望重要員工能重返辦公室，「那是我們的（工作）模式」，「前台人員將在辦公室上班」，這將是Cantor的競爭優勢，而技術支援和法遵在法務等後台員工則能「較具彈性」。

此前，一些華爾街大咖也發表較具批判意味的言論，高盛執行長蘇德巍形容居家辦公為「脫離常軌」，摩根史坦利執行長高曼說，準備到紐約市餐廳用餐的員工，照理說也能進辦公室。其他銀行的立場則較溫和，花旗執行長芙瑞瑟正推動更具彈性的措施、豎立家庭與工作的界線，以降低新冠疫情對員工健康的影響。

華爾街 高盛 投資

上一則

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

下一則

全球企業稅改 拚10月拍板

延伸閱讀

布拉瓦尼克國家科學家獎 7華裔入圍 6人中國出生長大

布拉瓦尼克國家科學家獎 7華裔入圍 6人中國出生長大
布拉瓦尼克國家科學家獎 七華裔科學家入圍

布拉瓦尼克國家科學家獎 七華裔科學家入圍
NBA／不挺籃網三巨頭奪冠 巴克利嗆：等不及他們自爆了

NBA／不挺籃網三巨頭奪冠 巴克利嗆：等不及他們自爆了
NBA／老鷹113：96擊退尼克 取得季後賽首輪聽牌

NBA／老鷹113：96擊退尼克 取得季後賽首輪聽牌

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45
經銷商是車價狂飆的最大贏家。（路透）

汽車價一路狂飆 漲勢仍未見休止

2021-07-04 02:00

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？