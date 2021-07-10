華爾街銀行 促員工重返辦公室

隨著美國經濟開始解封，部分華爾街銀行正敦促員工重返辦公室。（路透）

隨著美國經濟開始解封，部分華爾街 銀行正敦促員工重返辦公室，金融服務業者Cantor Fitzgerald成為最新一家提出此主張的銀行。對於近來金融業工作型態引發的熱議，Cantor Fitzgerald執行長甚至強烈建議，那些抱怨工時過長、上級要求讓他們備感壓力的資淺人員，不妨重新思考職涯選擇。

Cantor Fitzgerald執行長路特尼克（Howard Lutnick）9日說：「覺得自己工作太辛苦的年輕銀行家－在我看來應該選擇另一種生活」、「這行很辛苦」。

59歲的路特尼克拿投資 銀行的職涯和醫療業相提並論，而醫療業人員都知道自己要非常努力才能出頭，「成為投資銀行家之路，需要投入龐大的工作時間」，包括深夜和周末。他說，客戶都希望在緊迫的期限內完成交易，「你在入行之前就該知道（這件事）」，似乎不認為資淺銀行人員的困境是問題所在。

資淺銀行人員的工作條件已引發熱議。例如，高盛 13名到職一年的分析師在今年初準備的報告指出，有些人每周工作上百小時，身心健康狀況都下滑。高盛則回應表示，將放寬周末工作時數，並承諾幫最繁忙的業務增加人手。

一些華爾街銀行也正擴大開放員工在家辦公，以化解員工的抱怨。

路特尼克則說，Cantor希望重要員工能重返辦公室，「那是我們的（工作）模式」，「前台人員將在辦公室上班」，這將是Cantor的競爭優勢，而技術支援和法遵在法務等後台員工則能「較具彈性」。

此前，一些華爾街大咖也發表較具批判意味的言論，高盛執行長蘇德巍形容居家辦公為「脫離常軌」，摩根史坦利執行長高曼說，準備到紐約市餐廳用餐的員工，照理說也能進辦公室。其他銀行的立場則較溫和，花旗執行長芙瑞瑟正推動更具彈性的措施、豎立家庭與工作的界線，以降低新冠疫情對員工健康的影響。