運費高漲帶旺 全球貨櫃輪業者今年獲利上看1000億美元

今年全球貨櫃船運業獲利預估將達到創紀錄的800億美元，甚至可望衝上1,000億美元。路透

倫敦 海事顧問業者Drewry指出，今年全球貨櫃船運業獲利將達到創紀錄的800億美元，甚至可望衝上1,000億美元，主因為從亞洲到歐洲航線 的運輸量穩健成長，及運費暴漲。

Drewry的最新預估，比今年稍早預測的350億美元上修一倍多，因當前的運費已比去年初暴漲三倍多。西方零售商正趕為年底購物旺季備貨，而海運運能供應不足又使業者更難訂到艙位，使這場「備貨競賽」更趨白熱化。

Drewry已大幅調高平均費率預測和全年產業獲利率 ，並認為貨櫃海運市場正面臨中期（或更長期）的供應短缺。Drewry貨櫃研究部門資深經理Simon Heaney指出，若運費在今年底前超越該機構預期，貨櫃運輸業者今年獲利達到1,000億美元，也不令人意外。

Drewry指出，貨櫃輪業者在2020-2022年所賺進的豐厚獲利，將為未來幾年的強勁營運奠基，且由於供不應求，業者基本上已能確保中期的獲利率。

Simon Heaney說，業界愈來愈習慣看到多數航線現貨運費全年漲幅達到三位數，而這些情況不再令人感到震撼，也進一步證明了市場正陷入瘋狂。

Drewry預期，由於運費將回落、及成本上揚，明年貨櫃輪業者獲利將減少約三分之一，但仍逼近700億美元，「以歷史標準來看還是令人咋舌的水準」。

Drewry說，貨櫃運量今年下半年將進一步增加，全年成長率上修至約10%，高於3月時預估的8.7%。在供應面，該機構預估今年運能將成長4.2%，較前估的2.8%上調，明年則將僅成長2.8%。

Drewry估算，港口生產力降低，也將直接導致今年艙位運能流失16%，減幅比去年的11%大。