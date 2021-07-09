我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

ECB容許通膨率暫時超過2%

編譯任中原／綜合報導
歐洲央行（ECB）8日將通膨目標提高為「對稱性2％」，亦即容許通膨率暫時超過2%。(路透資料照片)
歐洲央行（ECB）8日將通膨目標提高為「對稱性2％」，亦即容許通膨率暫時超過2%。(路透資料照片)

歐洲央行（ECB）8日在決策會議宣布重大決策，將通膨目標從「低於但接近2%」，提高為「對稱性2％」，允許「一段過渡期間內」通膨率在2%上下一定區間內「溫和」波動，亦即容許通膨率暫時超過2%，避免過早緊縮，顯示ECB將在更長期間維持寬鬆貨幣政策，以進一步支持經濟復甦。購買資產計畫及各項利率則維持不變。

ECB總裁拉加德表示，「這項新策略將做為未來幾年引導貨幣政策行為的有力基礎」。

ECB的這項改變，與美國聯準會（Fed）的新決策架構類似，承認金融海嘯之後通膨率的確偏低的現實，並將經濟成長與物價穩定同樣列為優先政策目標。

從2008年夏季以來歐元區年均通膨率僅1.2%，明顯低於之前九年的2.1%。

不過ECB並未說明「對稱性通膨目標」的上、下空間有多大。這雖讓ECB有更大的決策彈性，但也平添不確定性。央行的聲明並指出，「訂定利率仍是ECB的主要貨幣政策工具，其他如政策指引、資產購買及長期再融資操作等工具，仍在ECB的工具箱內，將會適當加以運用」。

ECB並將透過債券購買計畫及擔保架構，來支持與對抗氣候變遷有關的計畫。另外基於歐洲房價大漲，因此要求歐元區各國將房價變動也納入通膨率之中。

經濟學家指出，這項新決策架構將使ECB較晚開始緊縮貨幣政策，不會在通膨一達到2%的時候就開始緊縮。

凱投宏觀經濟學家表示，這項改變對貨幣政策路線的立即影響不大，但仍是ECB的一次歷史性轉變，之前ECB一向強調高通膨是最大風險。

ECB現行的貨幣政策維持不變，包括加速執行總金額為1.85兆歐元的PEPP計畫，至少將持續到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少會到2023年年底止。

貨幣 央行 利率

上一則

拜登想壓？上海到洛杉磯貨櫃運費 年漲229%到近1萬美元

下一則

記憶體大廠美光 「AI優化」現金管理 已多賺數百萬美元

延伸閱讀

歐洲央行提高通膨目標 寬鬆政策將實施更久

歐洲央行提高通膨目標 寬鬆政策將實施更久
疫情攪局 亞洲新興國升息機率減

疫情攪局 亞洲新興國升息機率減
前財長桑默斯：美通膨率 年底逼近5%

前財長桑默斯：美通膨率 年底逼近5%
達利歐、桑莫斯：Fed雖轉向鷹派 美經濟仍有過熱風險

達利歐、桑莫斯：Fed雖轉向鷹派 美經濟仍有過熱風險

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45
經銷商是車價狂飆的最大贏家。（路透）

汽車價一路狂飆 漲勢仍未見休止

2021-07-04 02:00

超人氣

更多 >
好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤