ECB容許通膨率暫時超過2%

歐洲央行（ECB）8日將通膨目標提高為「對稱性2％」，亦即容許通膨率暫時超過2%。(路透資料照片)

歐洲央行 （ECB）8日在決策會議宣布重大決策，將通膨目標從「低於但接近2%」，提高為「對稱性2％」，允許「一段過渡期間內」通膨率在2%上下一定區間內「溫和」波動，亦即容許通膨率暫時超過2%，避免過早緊縮，顯示ECB將在更長期間維持寬鬆貨幣 政策，以進一步支持經濟復甦。購買資產計畫及各項利率 則維持不變。

ECB總裁拉加德表示，「這項新策略將做為未來幾年引導貨幣政策行為的有力基礎」。

ECB的這項改變，與美國聯準會（Fed）的新決策架構類似，承認金融海嘯之後通膨率的確偏低的現實，並將經濟成長與物價穩定同樣列為優先政策目標。

從2008年夏季以來歐元區年均通膨率僅1.2%，明顯低於之前九年的2.1%。

不過ECB並未說明「對稱性通膨目標」的上、下空間有多大。這雖讓ECB有更大的決策彈性，但也平添不確定性。央行的聲明並指出，「訂定利率仍是ECB的主要貨幣政策工具，其他如政策指引、資產購買及長期再融資操作等工具，仍在ECB的工具箱內，將會適當加以運用」。

ECB並將透過債券購買計畫及擔保架構，來支持與對抗氣候變遷有關的計畫。另外基於歐洲房價大漲，因此要求歐元區各國將房價變動也納入通膨率之中。

經濟學家指出，這項新決策架構將使ECB較晚開始緊縮貨幣政策，不會在通膨一達到2%的時候就開始緊縮。

凱投宏觀經濟學家表示，這項改變對貨幣政策路線的立即影響不大，但仍是ECB的一次歷史性轉變，之前ECB一向強調高通膨是最大風險。

ECB現行的貨幣政策維持不變，包括加速執行總金額為1.85兆歐元的PEPP計畫，至少將持續到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少會到2023年年底止。