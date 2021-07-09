美主題樂園類股漲不停 不缺遊客缺員工

因新冠疫情肆虐，去年的美國 股市和經濟，像坐雲霄飛車般大起大落，但現在美國已逐漸解封、恢復日常生活，那些真的「擁有雲霄飛車」的企業，股價 正在快速反彈。

CNN報導，隨著美國經濟重啟、民眾開始規畫休假旅行，Cedar Fair和Six Flags等主題樂園 業者的股價持續狂飆。Cedar Fair股價今年來已上漲15%，去年漲幅則逾60%；Six Flags股價今年來漲近25%，過去12個月來翻漲逾一倍。

另外一家主題樂園公司SeaWorld股價也漲很多，去年就已創下驚人漲幅205%，今年來又再漲逾50%。

這些企業的主管全都看好業績會繼續回溫。Cedar Fair執行長齊默爾曼5月公布財報時表示，消費者被壓抑很久了，累積了龐大的需求，今年非常想光臨該公司的樂園。

Six Flags財務長瑞迪說，消費者湧入主題樂園不只是為了玩遊樂設施，也花了很多錢在攤販和禮品店，今年第1季的園內消費比2019年第1季增長14%。

迪士尼（Disney）執行長包正博也預期，今年業績將大幅好轉，「想光臨迪士尼樂園的民眾正在增加，事實上已和疫情前的2019年持平。這對我們來說是項利多。」

不過，所有主題樂園業主都正面臨一項重大挑戰：缺乏季節性勞工。Cedar Fair的齊默爾曼說，今年來的勞動市場環境，是他在這一行逾30年來見過最艱鉅的一次。