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蘋果將推出 OLED版iPad

編譯洪啟原／綜合報導

顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）透露，蘋果可能推出搭載有機發光二極體（OLED）螢幕的新型iPad，預計2023年問世，有助帶動平板市場規模擴大，超過10億美元。

科技媒體AppleInsider報導，外界不斷傳出蘋果可能推出OLED版iPad的消息。蘋果5月推出12.9吋的升級版平板電腦iPad Pro，是採用mini-LED螢幕。蘋果若改用OLED螢幕，意味蘋果在不到三年內轉向另一項顯示器技術。

根據DSCC的報告，蘋果將在2023年發表OLED版iPad，而這有助帶動平板市場的規模在2024年一舉突破10億美元。報告也說，採用OLED螢幕的平板，銷售年增率預估在2023年可達到57%，也代表成長率攀抵預測期間的高峰。OLED版iPad一旦問世，將主宰OLED平板市場。

iPhone 12系列手機已採用OLED螢幕。DSCC預估，蘋果第3季稍早將發表iPhone 12s新機，比去年發表新品的時間早。

蘋果股價8日早盤隨大盤走軟，但7日收盤改寫新高，為連續第七日上漲，寫下4月以來最長漲勢，推升市值衝上2.4兆美元，反映投資人樂觀蘋果下半年的成長展望。部分華爾街分析師預估，iPhone未來六個月的銷售將攀升，將助攻蘋果股價進一步上漲。蘋果今年迄今僅漲約9%，漲幅落後於其他大型科技公司的雙位數漲幅和史坦普500指數的15%。

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