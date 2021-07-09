全球糧價下跌 一年來首見

在植物油、穀物和乳製品價格下跌的帶動下，上月全球糧食價格下滑，是一年來首見；長達一年的漲勢稍歇，提供苦於物價上漲的消費者一點喘息空間，並緩解通膨上升的壓力。

聯合國糧農組織（FAO）8日表示，6月食品價格指數 為124.6，比5月經修正後的127.8滑落2.5%，是去年5月以來首次下滑。該指數追蹤一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類、砂糖等食品價格每月變動狀況。整體而言，6月植物油和穀物價格跌幅，抵銷了砂糖和肉類的漲幅。

上月植物油價格指數之所以驟降，部分原因是受到棕櫚油下跌的拖累；外界預期主要生產國的棕櫚油出口會增加，卻缺乏新的進口需求，黃豆油和葵花油的價格也都下跌。上月玉米價格指數下跌5.0%，部分原因是阿根廷的產量比預期高，且美國 收成的情況有所改善。

然而，6月全球糧價指數仍維持在歷史高點，相比上月雖稍有下滑，比起去年同期卻仍飆升33.9%。未來幾個月的農作物價格，還是要取決於天氣狀況，以及歐洲和北美的收成量，是否足以補充吃緊的庫存。

正是因為天氣帶來的風險，加上中國大量的進口糧食，以及各國疫情 解封，陸續重啟經濟活動，導致各種糧食今年來價格一直上漲。

而上月全球糧價下滑，可望降低一些通膨升溫的風險，無論是對面臨撤回刺激措施壓力的央行，還是對較貧窮的糧食進口國，都可說暫時鬆了一口氣。