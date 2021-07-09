攜荷蘭 卡位EUV產業鏈

南韓 總統文在寅和荷蘭總理呂特7日舉行線上峰會，雙方同意將雙邊的經濟合作關係擴及半導體、再生能源，以及其他在第四次工業革命崛起的關鍵產業。

韓國時報（Korea Times）報導，根據一項會後聲明，兩國領袖同意有必要加強雙方的經濟關係，而雙邊合作的核心項目就是半導體產業。荷蘭是艾司摩爾（ASML）的根據地，而ASML在包含極紫外光（EUV）微影設備在內的半導體設備市場，舉足輕重。

這項聲明指出：「兩國尤其同意強化在半導體供應鏈的合作關係，體認到彼此是這個領域的核心夥伴。如此一來，便能發揮在先進產業的共同優勢，成功地在第四次工業革命中扮演領頭羊的角色。」

對南韓當局而言，與ASML建立良好的關係，有助於降低南韓對日本原料、零件、設備的依賴。5月時，ASML與南韓的中央、地方政府簽署諒解備忘錄，2025年前將投資 2,400億韓元（2.111億美元），在京畿道華城市打造EUV微影設備的產業聚落。

EUV微影設備是晶片 生產過程中最關鍵的設備，而南韓晶片業者的EUV微影設備須倚賴進口，其中來自荷蘭的比率達27.3%。若將範圍縮小至7奈米以下的先進製程，那ASML的微影設備幾乎壟斷全球市場。因此，對南韓晶片業者而言，取得ASML的設備是在這場全球晶片爭霸戰躍居領先的關鍵。