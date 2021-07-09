南韓砸大錢 扶植電池產業

南韓砸大錢扶植國內的電動車電池產業。圖為南韓總統文在寅在發表關於充電電池發展戰略報告。(歐新社)

南韓 預定在2030年前投資 40.6兆韓元（350億美元），並給予租稅優惠和其他獎勵措施，目標是扶植國內的電動車電池產業，與中國 和日本一較高下。

南韓政府8日表示，這項官民合作的計畫「K-電池策略」，將由國內企業斥資350億美元，進行電池的研發和生產，主要參與業者包括樂金能源解決方案（LEGS）、SK Innovation、及三星SDI，這三家公司都是全球前十大電動車鋰離子電池供應商。政府方面則將提供減稅和其他獎勵措施支援。

一名南韓產業通商資源部官員表示：「全球競爭方興未艾，美國、歐洲、中國大陸正展開行動，建立自家的製造業基礎建設、電池科技及供應鏈。」「未來五年將決定各國在全球電池市場的排名，為了投入這場已全面開戰的戰役，我們已制定一套全方位的策略。」

「K-電池策略」有三大目標，分別是研發難以匹敵的電池科技、建立興盛的生態體系，並開發新的市場。

全球電動車電池市場規模2020年時為304億美元，但到2030年前可望暴增至3,047億美元，這十年間的成長幅度有望達到九倍，而南韓和中國的市占率可望不相上下，分別達到約40%。

在「K-電池策略」的規畫下，南韓企業將投資40.6兆韓元研發電池，以開發能拉開「超級差距」的科技，並計畫在2025年前把鋰硫電池商業化，固態電池和鋰金屬電池商業化的時程則分別為2027及2028年前。

新世代電池通常需要使用只能在嚴密管控環境下製造的新原料。南韓將在2026年前建造出一座設有乾燥室的「電池園區」，讓研究員能研發測試新世代電池。

鋰離子電池有四種主要原料：陰極、陽極、隔膜和電解質，南韓至少有逾40%仰賴進口。這四種材料都以中國和日本廠商生產的為大宗，但南韓和這兩國都曾陷入貿易紛爭。其他零件也有相同狀況。為扭轉這種情況，南韓將把電池列為國家戰略科技，提供相關研發最高50%的減稅，相關基建投資也減稅20%，並將成立一家規模800億韓元的基金，支持新創公司和中小企業的研發計畫。