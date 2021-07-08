亞洲航空將收購 Gojek泰國業務

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）表示，將以換股方式收購印尼叫車平台業者Gojek旗下泰國 事業，顯示在新冠肺炎疫情 衝擊航空業之際，亞航拓展數位事業的企圖心。

日經新聞報導，亞航與Gojek 7日宣布，亞航將釋出旗下數位事業SuperApp公司價值5000萬美元股權，以收購Gojek的泰國事業，Gojek則取得SuperApp 4.76%股份。

這項交易顯示SuperApp的估值約10億美元。SuperApp提供旅遊、電商及金融服務，是AirAsia Digital集團旗下的三家公司之一，另外兩家公司是物流新創公司Teleport、金融科技事業BigPay。

亞航一周前才宣布已申請馬來西亞的數位銀行執照，顯示在防疫 措施導致旗下多數飛機停飛的情況下，亞航開拓數位事業的企圖心。

Asia Group顧問公司董事亞珊管絲表示，亞航可望提振Gojek泰國業績。她表示，Gojek在泰國美食外送市場面臨Line Man等業者的激烈競爭，Line Man去年才獲得大筆資金挹注；Gojek在叫車市場的競爭壓力也不小，原因是Grab的地位穩固，Bolt的市占率也逐步提升。