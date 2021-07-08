防疫戰略改變 旅遊業迎商機

泰國已重新開放普吉島供遊客度假。(路透)

一些亞洲國家在防堵新冠肺炎疫情 、持續推動施打新冠疫苗 之際，正在重新思考「清零」策略，慢慢把新冠肺炎視為一種需要管理、而非根除的疾病，這種防疫策略的改變也為旅遊業帶來希望。

亞洲多國新冠疫情仍未降溫，南韓7日新增超過1000名確診病例，為去年12月底以來最多，也引發第四波疫情爆發的疑慮。日本產經新聞與NHK報導，當局計畫宣布東京第四度進入緊急狀態，且在23日起的東京奧運 期間都將實施。

不過，新加坡財長黃循財本周稍早說，儘管新冠病毒不可能很快消失，但疫苗接種率持續上升和治療方法的改進，意味著這種病毒「更像流感」。澳洲總理莫里森也承諾了一項「新政」，新冠病毒策略將從壓制改為管理。

泰國已重新開放普吉島供遊客度假，前提是遊客須已接種疫苗。香港正在考慮重啟與新加坡旅遊泡泡計畫。隨著最近一波感染潮消退，印度將國內的航班運能從50％提高到65％。

各國這些做法也使民眾更加期待將能在年底假期更自由地旅行。目前，亞洲只能眼巴巴欽羡歐洲的旅遊熱點人潮洶湧及紐約恢復商業活動。

航空公司的載客率也開始釋放樂觀信號，彭博追蹤每周航班的資料顯示，航空業運能過去一周攀升1個百分點以上，約為2019年水準的66%。

中國和俄羅斯都超越2019年的運能水準，但這兩地的主要旅客都來自的國內市場，海外旅行仍然有限。歐洲的旅遊業也繼續快步跟上。