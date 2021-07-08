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三星Q2報喜 營利大增50%

編譯黃淑玲、記者李孟珊／綜合報導
三星電子上季營收創新高。（美聯社）
三星電子上季營收創新高。（美聯社）

三星電子上季營業利益將成長逾50%，營收創新高，主要受惠於伺服器需求強勁，帶動記憶體晶片價格與出貨量勁增，美國德州奧斯汀晶圓廠的營運也逐漸恢復，抵銷了手機事業的疲軟表現。分析師認為，由於晶片價格續揚、智慧手機業務復甦，三星本季獲利將更上層樓。

在三星晶片事業可望傳出捷報後，市場看好台灣DRAM大廠南亞科9日的法說會也將釋出佳音。以南亞科的營運表現來看，6月合併營收衝上76.39億元，為近33個月新高；第2季合併營收226.37億元，攀抵近11季最高；累計今年上半年合併營收為403.68億元，較去年同期增加30.61%。

三星7日公布第2季初估財報，預期營業利益將年增53.4%至12.5兆韓元（110億美元），營收將達到創紀錄的63兆韓元，都高於市場預期。三星預定30日發布包含各部門業績上季完整財報。

分析師認為，三星上季財報出乎意料地好，是靠半導體部門的業績帶動，營業利益預料將超過6.5兆韓元，甚至可能高達8兆韓元，因上季記憶體晶片大漲。研究機構Trendforce的數據顯示，DRAM晶片價格上季大漲27%，NAND快閃記憶體晶片攀揚8.6%。

三星的晶圓事業也好轉，德州奧斯汀廠營運2月因暴風雪而中斷，但已逐漸恢復正常；顯示器部門業績也改善，反映一次性的收益。

分析師說，這筆一次性收益可能來自蘋果，因iPhone總銷量未達OLED合約的要求。

相較下，行動事業表現較為乏善可陳，手機出貨量可能受到印度需求下滑、越南供應鏈干擾及晶片短缺的衝擊，第2季出貨量預料將降至約5,900萬支，遠少於第1季的約7,600萬支。

分析師認為，記憶體晶片價格下半年將因供應緊俏而續漲，DRAM晶片價格本季預料將上漲8%，NAND晶片看漲7%，將帶動三星本季獲利繼續攀增。分析師指出，晶片業才剛進入超級循環，可能延續到明年。三星正準備推動重大技術轉型，在下半年過渡到下一世代的記憶晶片。該公司3月說，DDR5記憶晶片模組將比現在DDR4快一倍，電力效能也會改進。

晶片 三星 營收

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