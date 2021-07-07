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福斯汽車賣超跑Bugatti股權

編譯林奇賢／綜合報導

福斯汽車集團（Volkswagen）正在出售旗下超跑品牌Bugatti的股權，以聚焦於眼前更重要的任務，包括推動更平價的電動車等。Bugatti也可望在控股權易主後重獲新生。

華爾街日報報導，福斯將把Bugatti的股權，賣給福斯旗下另一個品牌保時捷、與克羅埃西亞電動車新創Rimac公司，之後保時捷和Rimac將成立合資企業Bugatti-Rimac，預定今年第4季正式成立。

Bugatti-Rimac總部將設在克羅埃西亞的札格雷布（Zagreb），Rimac將持有55％股權，保時捷持有45％。儘管保時捷直接持有Rimac 24%股份，但兩家公司向英國金融時報（FT）說，保時捷總持股還不足以讓保時捷取得Bugatti控股權。

現年33歲的Rimac創辦人里馬克（Mate Rimac），將出任Bugatti-Rimac執行長。Rimac將改組成控股公司Rimac集團，旗下二事業，一是Rimac科技，將繼續Rimac現有事業，即供應電動車技術（如電池系統、傳動系統和其他電動車零組件）給其他車廠，另一是Bugatti-Rimac，將整合Bugatti和Rimac原有超跑事業，也會打造電動車，但瞄準的是高端市場。Bugatti-Rimac將持續打造超跑Chiron和純電動車Rimac Nevera，並計劃在未來開發新的車型，包含純電動的Bugatti車款。

紐約時報報導，儘管Bugatti限量車款動輒要價1000萬美元，且葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度、知名脫口秀主持人雷諾（Jay Leno）等都是Bugatti的車主，但Bugatti仍長期虧損。保時捷財務長梅施卡指出：「這家合資企業是讓Bugatti未來能獲利的唯一出路。」

電動車 超跑 紐約時報

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