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太陽能發電 效能愈來愈高

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導
太陽能業者正專注於以新技術提升面板的發電效能。（路透）
太陽能業者正專注於以新技術提升面板的發電效能。（路透）

太陽能產業數十年來一直在努力削減發電成本，由於設備製造難以進一步節省成本，最近又遭遇原物料價格上漲的壓力，業者轉而專注於提升太陽能面板的發電效能，包括生產更好的零組件以及選用更精密的設計，目的是使同等規模的太陽能發電廠能產出更多電力。

能源顧問業者Wood Mackenzie的全球太陽能研究主管孫曉靜表示：「在21世紀的頭20年，模組價格大幅下滑，但過去兩年降幅明顯趨緩。所幸，新技術會進一步降低發電成本。」

發電量更大的太陽能設備，凸顯出進一步降低成本，對於捨棄化石燃料的能源轉型仍很重要。雖然電網規模的太陽能發電廠，通常比最先進的燃煤和天然氣發電廠更加便宜，但要結合乾淨能源來源與全天候無碳發電所需的昂貴儲電技術，成本必須再往下降。

規模更大的工廠、自動化的運用，以及更有效率的生產方法，為太陽能產業帶來規模經濟、降低勞動成本，以及減少原物料浪費。從2010年到2020年太陽能板的平均成本減少90%。

提高每塊太陽能板的發電量，意味較小電廠能有更高的發電量，對這個產業可能至關重要，因為土地、營建、工程和其他設備成本的降幅不如太陽能板。

功率更高的系統已經到來。前幾年，大多數太陽能板最多可產生400瓦電力；在2020年初，開始銷售500瓦的太陽能板；今年6月，中國的東方日昇公司已推出700瓦的面板。

太陽能公司的超級充電板技術包括：鈣鈦礦（perovskite）可望為太陽能技術帶來真正的突破。鈣鈦礦比傳統上使用的多晶矽更薄且更透明，最終可以層疊在現有太陽能電池板的頂部，以提高發電效率，或者與玻璃整合以製造也能發電的建築物窗戶。

無錫極電光能科技公司5月宣布，10月之前會開始試產，並在2023年開始量產。

太陽能電池板通常從面向陽光的一面汲取電力，但也可以利用從地面反射回來的少量光源。

雙面面板在2019年開始流行，生產商試圖利用特殊玻璃代替不透明的背襯材料，以捕捉額外的電力。

另一個可以提高功率的改變，是從使用帶正電的太陽能電池板矽材料，改用帶負電或N型產品，後者在多晶矽中摻入少量額外電子，例如磷，這種材料比較貴但能提升效能，預料在2028年會成為市場的主要材料。

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