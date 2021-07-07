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澳洲延長QE 利率凍到2024

編譯葉亭均／綜合報導
澳洲央行宣布延長量化寬鬆計畫，預期將利率維持在歷史低點直到2024年。 （路透）
澳洲央行宣布延長量化寬鬆計畫，預期將利率維持在歷史低點直到2024年。 （路透）

澳洲央行6日宣布延長量化寬鬆（QE）計畫，並預期將利率維持在歷史低點直到2024年，但該央行9月起將縮減購債規模，跨出收回緊急刺激措施的第一步，呈現「鴿中帶鷹」的決策立場，激勵澳幣匯率6日盤中挺升。

澳洲央行總裁洛威表示，在當前這一輪QE計畫於9月到期時，將繼續購買公債，以每周40億澳幣（30億美元）買較長天期的證券，直到至少11月中旬，但屆時的購債規模將比當前的每周50億澳幣縮小。央行也決議基準利率維持在0.1%不變，符合市場預期。

洛威在聲明中表示：「這些措施將提供經濟所需的持續貨幣支撐，此時正值經濟從復甦階段轉向擴張階段。」他也說，決策官員決定維持2024年4月到期債券做為殖利率目標的債券，不會擴大至納入2024年11月的公債。此舉代表，隨著債券的到期日接近，澳洲的殖利率曲線控制政策將變得愈來愈無關緊要。

澳洲央行計畫在11月進一步檢討QE計畫，彭博經濟學家預期，屆時澳洲央行將再延長QE計畫，但可能會再縮小規模。澳幣兌美元6日盤中升值0.9%至0.7599美元。

彭博資訊分析，儘管澳洲復甦的速度比多數主要國家更早且更快，但在聯準會（Fed）等全球主要央行準備撤回緊急刺激措施之際，澳洲央行相對維持政策不變，可能是要避免先前提早退場帶來的匯率影響，也反映出澳洲新冠疫苗接種率低、可能又遭新一波病毒爆發打擊的隱憂。

此時正值市場揣測美國聯準會何時將縮減QE，紐西蘭、加拿大和英國央行則正接近邁向升息。加拿大皇家銀行資本市場駐雪梨研究主管王素玲（音譯）表示，澳洲央行縮減購債措施是務實的做法，這讓決策者保留靈活性。

澳洲失業率已降至5.1%，低於約12個月前疫情高峰時期的7.4%。洛威表示，儘管就業市場強勁復甦，但通膨和薪資成長可能是漸進和溫和的。

澳洲央行屢次重申，直到通膨率穩定維持在2%-3%的目標區間內之前，央行都不會調高現金利率。這也代表，澳洲央行直到至少2024年之前，都不太可能升息。

另一方面，紐西蘭上季企業信心大幅好轉，也引發市場揣測央行將提前升息，也帶動紐元6日盤中升值。

央行 澳洲 殖利率

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