OPEC+又鬧內訌 市場專家怎麼看

油國組織和夥伴國（OPEC+）的石油部長原定周一（5日）繼續開會，就修改減產協議一事進行協商。然而高層雙邊會談無法打破僵局，正式開會前仍無法達成共識。 路透

石油 輸出國組織和夥伴國（OPEC+）的石油部長原定周一（5日）繼續開會，就修改減產協議一事進行協商。然而高層雙邊會談無法打破僵局，正式開會前仍無法達成共識，因此這場會議再度喊卡。

上周因阿聯不滿原先設定的供應配額，認為過低且低估其產能，於是連續兩天會後並無結果，決定本周繼續討論，結果OPEC秘書長巴爾金多5日對各國部長宣布，會議已經「取消」，「下一次會議的日期將在適當時候決定」。

如此結局代表OPEC+到了8月不會像預期那樣增產，將延續當前的限產措施，因此市場將面臨供應緊張局面，國際油價 目前先上漲以對。至於市場人士如何看待此事？以下是各專家的看法：

瑞銀集團（UBS）

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo在報告中表示，由於市場不會立即出現供給，石油供應可能更加吃緊，倫敦布蘭特原油預料9月底前會攀抵每桶80美元。油國成員還是有可能繼續協商，最後達成協議，但不確定的是這次未能同意供應協議，是否代表下個月各國仍會遵照原來那份限產協議生產；這幾天沙烏地阿拉伯會公布8月的官訂售價，屆時情況會更明朗。

ING

ING新加坡商品策略部門負責人Warren Patterson認為，如果油國組織8月依然不變，對油價應該是利多，只是各成員國不太可能讓產量穩定。各國可能會開始增產，更廣泛的協議可能會談不成。可能會像去年一樣爆發價格戰，但所有相關成員都會盡量避免此事發生。一個明顯的解決方式將是把協議分成兩部分：同意8-12月的日產量增加200萬桶，之後再找時間解決延長協議的問題。

FGE

產業諮詢業者FGE董事長Fereidun Fesharaki認為，如果不增產，油價很有可能漲到每桶85-90美元。不過他也推測，接下來一至三周應該會達成某種妥協，只是在那之前油價還是會繼續上揚。阿聯不太可能離開OPEC，但希望能有更多自主權決定政策。油價已來到現在這個水準，明年可能會有更多美國頁岩油回到市場。

RBC資本市場

RBC分析師Helima Croft和Christopher Louney在報告中表示，雖然不斷有消息傳出，各成員國檯面下其實仍持續磋商，但接下來幾天阿聯是否會繼續留在OPEC的質疑會愈來愈強。阿聯3月推出Murban石油期貨後，市場就開始好奇阿聯還會在OPEC待多久，以及繼續讓產能閒置的意願會有多強。阿聯與沙烏地阿拉伯的爭端顯然不只是因為石油政策，阿聯似乎希望擺脫沙國的控制，能在國際事務上走自己的路。

Rystad能源

Rystad油市分析師Louise Dickson在報告中表示，協議未能談妥，讓7月之後的產量維持不變，不是OPEC+任何一個成員樂意見到的結局，但如此一來預料也較有可能談出一個對阿聯較有利一點的協議。如果OPEC+最終同意讓8月的日產量提高50萬桶以上，油價可能馬上就會面臨修正。現在所有焦點都放在閉門的非正式協商，不論結果為何，油價勢必都會經歷一番震盪。