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澳洲央行宣布延長QE但縮小規模 預料2024年前不升息

編譯葉亭均／綜合外電
澳洲經濟正穩健回升。（路透）
澳洲經濟正穩健回升。（路透）

澳洲央行今天（6日）宣布延長量化寬鬆（QE）計畫，但9月起縮減購債規模，預期將利率維持在歷史低點直到2024年，以繼續支撐快速回溫的經濟。

澳洲央行總裁洛威表示，在當前這一輪QE計畫於9月到期時，將繼續購買公債，以每周40億澳幣（30億美元）買較長天期的證券，直到至少11月中旬。不過，屆時的購債規模將小於當前的每周50億澳幣，澳洲央行計劃在11月進一步檢討QE計畫。委員會決議基準利率維持在0.1%不變，符合市場預期。

洛威在聲明中表示：「這些措施將提供經濟所需的持續貨幣支撐，此時正值經濟從復甦階段轉向擴張階段。」

在澳洲央行發表聲明後，澳幣微幅貶值，報1澳幣兌75.52美分。

值此之際，市場正在推測美國聯準會何時將縮減QE，至於紐西蘭、加拿大和英國央行顯然正接近邁向升息。加拿大皇家銀行資本市場駐雪梨研究主管王素玲（Su-Lin Ong，音譯）表示，澳洲央行縮減購債措施是務實的做法，這讓決策者保留靈活性。

洛威還表示，決策官員決定維持2024年4月到期債券做為殖利率目標的債券，不會擴大至納入2024年11月的公債。此舉代表，隨著債券的到期日接近，澳洲的殖利率曲線控制政策將變得愈來愈無關緊要。

彭博資訊分析，儘管澳洲復甦的速度比多數主要國家更早且更快，但在聯準會等全球主要央行準備撤回緊急刺激措施之際，澳洲央行相對維持政策不變，此一立場可能是要避免先前提早退場帶來的匯率影響，同時也反映，澳洲因疫苗接種率低，可能又遭新一波病毒爆發打擊的弱點。

澳洲失業率已降至5.1%，低於約12個月前疫情高峰時期的7.4%。洛威表示，儘管就業市場強勁復甦，但通膨和薪資成長可能是漸進和溫和的。

澳洲央行屢次重申，直到通膨率穩定維持在2%-3%的目標區間內之前，央行都不會調高現金利率。這也代表，澳洲央行直到至少2024年之前，都不太可能升息。

澳洲 央行 殖利率

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