日商村田唱旺MLCC需求

日本被動元件龍頭村田製作所社長表示，預期MLCC市場未來三年成長率至少10%。（路透）

全球被動元件龍頭日商村田製作所預期，積層陶瓷電容（MLCC）市場未來三年成長率至少10%，但認為下半年市場庫存充足後，價格可能下降。法人認為，日廠和台廠近幾年的走向逐漸不同。如台廠國巨透過對內和對外的併購和策略結盟，使得產品線多元化，建立一站式的銷售平台，進而提升對產品「議價能力」上的「話語權」。

村田製作所社長中島規巨接受日刊工業新聞專訪表示，MLCC整體市場未來三年成長率預估至少超過10%，因此將持續擴大投資 ，尤其是在最先進產品方面。村田會持續研發其他公司難以追趕的技術，希望技術領先海外競爭對手的程度能維持在三、四年。

中島說，現在因為半導體全球短缺，許多客戶都在大幅調高MLCC的庫存水準，預期下半年市場庫存足夠後，MLCC價格可能下降。他說，由於廠房投資告一段落，今年度計劃的設備投資只有1,600億日圓，和近年相比偏少，但其中生產設備的投資就約900億日圓，對MLCC的投資更是占了大宗。

村田製作所業績「強強滾」，去年度在疫情期間創下史上最高業績，營業利益超過3,000億日圓，為日本 第一家達到這個里程碑的電子零件製造商。在5G 和汽車電動化帶動下，村田的MLCC產品市占率達到全球第一。

台廠面對持續領先的日廠，以整併、併購等，擘劃出不同的格局；國巨董事長陳泰銘日前表示，以國巨的全球競爭對手來看，包括村田（Murata）、TDK，德國的利特電子（Littelfuse）以及美國的威世科技（Vishay）等四家業者，毛利率都在35-38%，但國巨是39%，主要就是通路布局強。

陳泰銘強調，日本廠商單一產品做得非常好，包括小型化、高容等，透過技術導向賺錢，但國巨在車用市場還比村田更大，也展現不一樣的布局方向。

華新科也推動相同策略，旗下信昌電目前在5G小型基地台大量接單，先前則將100%轉投資湖南弘電轉讓予同集團的佳邦，強化佳邦電感組合及市場能見度，華新科在營運策略上，均進行集團整合，產生最大化的效益。此外，中島表示，也打算大舉投資電池事業。村田研發中的全固態電池已接獲多家公司訂單，今年內將開始量產每月10萬個。他說，電池事業今年要有盈餘還很困難，將先以投資為優先。