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油價飆高 亞洲塑膠工廠頭痛

編譯季晶晶／綜合報導

在國際油價居高不下之際，亞洲塑膠生產商的生產成本增加，但此時又正逢石化產量增加，難以把增加的成本轉嫁給消費者，導致利潤率下降，使這些業者有苦難言，較小的工廠可能考慮減產。

彭博資訊報導，為了因應市場日益成長的需求，亞洲塑膠生產商可能增設廠房，以滿足從口罩到汽車零組件，但這些戰略卻還沒能轉化為利潤，因為原油和其他原物料，也就是石腦油和液化石油氣的成本上升，又逢石化產量增加，因此難以轉嫁成本。

製作塑膠的石化產品來自加工石腦油和液化石油氣，或者是丙烷和丁烷。作為大型煉油廠其中一部分的生產單位，可直接利用蒸餾石油時現場副產的材料，但獨立的塑膠工廠卻必須從公開市場採購原料。

FGE資深分析師Armaan Ashraf表示，「市場近期會受到考驗，尤其是第3季」，不具備完整精煉系統或無法取得便宜原料的工廠，可能會被迫減產。

交易員表示，對於依賴液化石油氣的廠商而言，美國丙烷價格飆升，加上沙烏地阿拉伯因意外導致供應減少，推高了成本。基準遠東丙烷交換合約的價格上周三突破每噸660美元，是2018年10月以來最高。從4月中旬至今，價格大漲了三分之一。

中國大陸為首的亞洲，新的石化產能大幅增加。

南韓煉油公司GS Caltex和化學公司LG Chem開始試運行年產能合計155萬噸的新廠，中國的中石化明年可能啟動年產80萬噸的混合原料裂解廠，大陸也在建設更多丙烷脫氫廠廠，將丙烷轉化為石化產品。

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