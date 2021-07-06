雪梨機場 獲170億美元收購要約
澳洲最大機場的營運商雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings）5日表示，收到一群基礎建設投資人提出價值223億澳幣（170億美元）的收購要約，若成交，有望成為澳洲今年來、甚至歷來最大規模的收購案。
澳洲退休基金IFM Investors、QSuper，以及全球基礎建設夥伴公司（GIP）共組成的財團「雪梨航空聯盟」（SAA），提議以每股8.25澳幣收購雪梨機場控股，較雪梨機場控股2日的收盤價溢價42%。
消息出爐後，雪梨機場控股5日早盤股價一度勁揚38%至每股8.04澳幣，之後漲幅收斂，終場收在每股7.55澳幣，意味市場不確定收購案能否達陣。
雪梨機場控股表示，將檢視這樁提案，但這個出價金額低於該公司疫情前的股價。雪梨機場控股在去年1月漲抵8.86澳幣的空前新高，疫情爆發後衝擊旅遊需求，導致股價重挫。看好雪梨機場控股前景的TMS資本操盤手克拉克認為，開價每股9澳幣比較合理。
由於利率處於歷史低點，退休基金及其投資經理人都正追逐報酬率較高的標的。「雪梨航空聯盟」預期，在邊境開放與旅遊需求回升後，這樁收購案將帶來財務收益。包括債務在內，雪梨機場控股公司的估值約304億澳幣。2002年澳洲政府出售此資產時，該公司僅值56億澳幣左右。
路透報導，最後若拍板定案，這樁交易有望成為澳洲今年最大的收購案；道瓊社則引述Dealogic的資料指出，這可能是澳洲史上最大併購案。
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