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雪梨機場 獲170億美元收購要約

編譯黃嘉洵／綜合報導
澳洲最大機場的營運商雪梨機場控股公司收到一群基建投資人提出的收購要約。（美聯社）
澳洲最大機場的營運商雪梨機場控股公司收到一群基建投資人提出的收購要約。（美聯社）

澳洲最大機場的營運商雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings）5日表示，收到一群基礎建設投資人提出價值223億澳幣（170億美元）的收購要約，若成交，有望成為澳洲今年來、甚至歷來最大規模的收購案。

澳洲退休基金IFM Investors、QSuper，以及全球基礎建設夥伴公司（GIP）共組成的財團「雪梨航空聯盟」（SAA），提議以每股8.25澳幣收購雪梨機場控股，較雪梨機場控股2日的收盤價溢價42%。

消息出爐後，雪梨機場控股5日早盤股價一度勁揚38%至每股8.04澳幣，之後漲幅收斂，終場收在每股7.55澳幣，意味市場不確定收購案能否達陣。

雪梨機場控股表示，將檢視這樁提案，但這個出價金額低於該公司疫情前的股價。雪梨機場控股在去年1月漲抵8.86澳幣的空前新高，疫情爆發後衝擊旅遊需求，導致股價重挫。看好雪梨機場控股前景的TMS資本操盤手克拉克認為，開價每股9澳幣比較合理。

由於利率處於歷史低點，退休基金及其投資經理人都正追逐報酬率較高的標的。「雪梨航空聯盟」預期，在邊境開放與旅遊需求回升後，這樁收購案將帶來財務收益。包括債務在內，雪梨機場控股公司的估值約304億澳幣。2002年澳洲政府出售此資產時，該公司僅值56億澳幣左右。

路透報導，最後若拍板定案，這樁交易有望成為澳洲今年最大的收購案；道瓊社則引述Dealogic的資料指出，這可能是澳洲史上最大併購案。

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