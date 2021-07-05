我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐元區景氣加速復甦 歐股下半年看旺

OPEC+內鬨嚴重取消會議 油價漲破77美元達三年高點

編譯葉亭均／綜合外電
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）取消原定周一舉行的會議，因沙國與阿聯無法化解歧見。路透
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）取消原定周一舉行的會議，因沙國與阿聯無法化解歧見。路透

國際油價周5日攀抵三年高點，布蘭特原油期貨突破每桶77美元，為2018年來首見，因沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國爭端加深，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）取消原定周一舉行的會議、未能達成增產協議，導致市場供應比預期更緊張。拜登政府隨後敦促OPEC+找出折衷增產方案。

布蘭特原油9月期貨5日結算價上漲1.3%，報每桶77.16美元；西德州輕原油8月期貨合約在亞洲6日清晨上漲1.4%，至每桶76.22美元。

OPEC+的石油部長原定周一重新開會，上周末的會議未能達成協議，主因阿聯不滿原先設定的供應配額，認為過低且低估其產能。然而，在高層雙邊會談無法打破僵局、未能在正式會議前達成一致看法後，OPEC+取消線上會議。

OPEC秘書長巴爾金多對部長們宣布，會議已經「取消」，「下一次會議的日期將在適當時候決定」。

沙國和阿聯也曾在2020年12月因石油政策產生摩擦，阿聯甚至萌生退出OPEC的想法，不過雙方最終休戰。但這一次的分歧太嚴重，以至於未能就下次會議召開日期達成一致。

談判破裂的直接後果是OPEC+在8月不會像預期那樣增產，將繼續實施當前的限產措施，這代表油市將在全球經濟復甦之際，面臨原油供應緊張局面。

道明證券大宗商品策略分析師加利（Daniel Ghali）表示：「這對油價來說非常看漲」，「我們應該會見到能源市場以比最近幾個月預期更快的速度吃緊」。

接下來的事態走向將決定這次談判破裂是否可能升級，演變成像去年價格戰一樣痛苦而具有破壞性的衝突。瑞銀大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）說，就中期而言，隨著各國爭搶市場和提高產量，這次談判破裂也有可能產生相反影響，導致價格下跌，不過出現這種情況的可能性很低。

石油消費大國正關注OPEC+的談判。談判失敗幾小時內，美國總統拜登就敦促其採取行動尋找折衷方案。一名白宮發言人周一表示，儘管美國並非談判參與方，但「密切關注OPEC+會談及其對全球經濟從新冠疫情中復甦狀況的影響」，「政府官員一直在與相關方面接觸，敦促達成折衷解決方案，以落實增產提議」。

實際上，OPEC+已經開始部分恢復去年在疫情初期減少的原油供應，決定在5月至7月增加每日約200萬桶供應。周一開會前，部長們面臨的問題是，未來幾個月是否繼續這樣做。俄羅斯則是支持增產的主要力量。

石油 拜登 美國

上一則

升息顧慮降溫之際美元下跌 關注Fed會議紀錄

延伸閱讀

拜登提名土地管理局長人選 學生時期匿名信惹議

拜登提名土地管理局長人選 學生時期匿名信惹議
美IT服務商遭網攻受害企業太多 FBI無法個別協助

美IT服務商遭網攻受害企業太多 FBI無法個別協助
安撫阿富汗政府 美：並無計畫關閉大使館

安撫阿富汗政府 美：並無計畫關閉大使館
國慶煙火耀眼 歡樂藏疫憂 拜登籲盡快接種疫苗

國慶煙火耀眼 歡樂藏疫憂 拜登籲盡快接種疫苗

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
美國大型銀行正大幅調高股利或宣布執行庫藏股計畫。（路透）

華爾街股利放送 大摩加發1倍 6大銀行平均調高50%

2021-06-28 20:23

精彩推薦

超人氣

更多 >
6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職
劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年
佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌