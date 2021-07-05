OPEC+內鬨嚴重取消會議 油價漲破77美元達三年高點

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）取消原定周一舉行的會議，因沙國與阿聯無法化解歧見。路透

國際油價周5日攀抵三年高點，布蘭特原油期貨突破每桶77美元，為2018年來首見，因沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國爭端加深，石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）取消原定周一舉行的會議、未能達成增產協議，導致市場供應比預期更緊張。拜登 政府隨後敦促OPEC+找出折衷增產方案。

布蘭特原油9月期貨5日結算價上漲1.3%，報每桶77.16美元；西德州輕原油8月期貨合約在亞洲6日清晨上漲1.4%，至每桶76.22美元。

OPEC+的石油部長原定周一重新開會，上周末的會議未能達成協議，主因阿聯不滿原先設定的供應配額，認為過低且低估其產能。然而，在高層雙邊會談無法打破僵局、未能在正式會議前達成一致看法後，OPEC+取消線上會議。

OPEC秘書長巴爾金多對部長們宣布，會議已經「取消」，「下一次會議的日期將在適當時候決定」。

沙國和阿聯也曾在2020年12月因石油政策產生摩擦，阿聯甚至萌生退出OPEC的想法，不過雙方最終休戰。但這一次的分歧太嚴重，以至於未能就下次會議召開日期達成一致。

談判破裂的直接後果是OPEC+在8月不會像預期那樣增產，將繼續實施當前的限產措施，這代表油市將在全球經濟復甦之際，面臨原油供應緊張局面。

道明證券大宗商品策略分析師加利（Daniel Ghali）表示：「這對油價來說非常看漲」，「我們應該會見到能源市場以比最近幾個月預期更快的速度吃緊」。

接下來的事態走向將決定這次談判破裂是否可能升級，演變成像去年價格戰一樣痛苦而具有破壞性的衝突。瑞銀大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）說，就中期而言，隨著各國爭搶市場和提高產量，這次談判破裂也有可能產生相反影響，導致價格下跌，不過出現這種情況的可能性很低。

石油消費大國正關注OPEC+的談判。談判失敗幾小時內，美國 總統拜登就敦促其採取行動尋找折衷方案。一名白宮發言人周一表示，儘管美國並非談判參與方，但「密切關注OPEC+會談及其對全球經濟從新冠疫情中復甦狀況的影響」，「政府官員一直在與相關方面接觸，敦促達成折衷解決方案，以落實增產提議」。

實際上，OPEC+已經開始部分恢復去年在疫情初期減少的原油供應，決定在5月至7月增加每日約200萬桶供應。周一開會前，部長們面臨的問題是，未來幾個月是否繼續這樣做。俄羅斯則是支持增產的主要力量。