英特爾擬赴歐蓋晶圓廠

媒體報導，英特爾考慮在義國興建一座巨型微晶片工廠計畫，建造費用將高達1000億美元。（路透）

義大利 共和報（La Repubblica）3日報導，美國晶片 巨人英特爾（Intel）正考慮在義大利或歐洲其他地方興建一座「巨型」微晶片工廠，而建造成本可能高達1000億美元。

若成真，英特爾將是首家願意在歐洲設廠的外國指標晶片廠。之前歐盟已與英特爾、台積電 及南韓三星電子等外國晶片大廠的主管會談，吸引爭取這些業者前往設廠，但台積電已多次提到未有赴歐設廠之具體規畫，三星則始終未表態。 報導指出，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上周訪問義大利時，與義國總理德拉基討論這項可能在義國推動的計畫。基辛格接受共和報訪問時說，其他地點也在規劃中。

基辛格說：「我們可能決定在某個國家建造一座工廠、在另一個國家興建一座研究中心，以及在第三個國家蓋一座實驗室。」「我們很快就會做出決定。微晶片晶圓廠是一項重要的投資，但歐洲必須在2030年以前將微晶片的產量提高一倍。」

報導說，英特爾將在未來十年內完成這項巨型微晶片廠計畫，總經費約1000億美元。報導也說，前述數據並非由基辛格提供。歐洲媒體4月底報導，基辛格當時說，德國或許是適合設廠的地點，並暗示比利時、荷蘭及盧森堡也有可能。

台積電昨（4）日在法說會前緘默期不回應相關議題。台積電在今年3月至6月期間已多次提到未有赴歐設廠之具體規畫。台積電今年3月9日回應外界關注時已強調，「設廠地點選擇有諸多考量因素，包含客戶需求等。台積公司不排除任何可能性，但目前未有赴歐設廠之具體規畫」。歐盟日前計畫通過2030年高階晶片在歐洲達到20%在地生產的計畫，並爭取英特爾、台積電等各大廠參與。

台積電歐洲總經理默塞德（Maria Marced）在今年6月台積電技術論壇期間也接受外國媒體Anandtech專訪時也提到，歐洲市場沒有設廠細節，台積電觀察歐洲主要領域是汽車、工業以及非常重要的物聯網（IoT），這些領域需要不僅是成熟的製程，更多需要先進製程，除了英國優秀的AI公司是台積電的客戶，歐盟也正有計畫圍繞歐洲處理器倡議（EPI）開展，期待更多AI應用發展，台積電各區域團隊都有共同目標，歐洲團隊和台灣總部之間能完美發揮互補。

在過去幾年的美中貿易戰後，半導體對世界經濟的重要性日益受到關注。現在全球供應鏈因新冠疫情而變得更複雜，晶片交運時間導拖長已導致從皮卡小貨車（pickup truck）到遊戲主機等所有產品供應短缺。