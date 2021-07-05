美外送巨頭打造超級App

餐飲外送取得成功基礎後，美國 餐飲外送巨頭Uber Eats和DoorDash正擴大服務範圍，跨入便利商店等其他領域，努力打造一款滿足顧客所有需求的外送「超級應用程式」（super App）。

華爾街 日報報導，儘管Uber Eats和DoorDash的發展策略相似，方法大不相同：Uber Eats大舉收購相關領域企業，DoorDash則努力壯大內部事業。

Uber透露，2019年取得拉美生鮮食品外送商Cornershop過半股權後，正收購剩餘的47%股份，而Cornershop在美國某些城市有外送服務。

相較下，DoorDash似乎較偏好從內部壯大自己，大手筆投資旗下的食品外送平台，並增設自家的便利商店DashMart據點，並在未設據點的地區與他人聯手，例如與生鮮超市巨頭Albertsons合作，為Albertsons的近2000家門市提供運送服務。

目前很難看出何種策略會帶來優異成長，但從市占率變化或許可看出端倪。彭博Second Measure數據顯示，Uber Eats宣布收購Postmates到完成交易的期間，Uber Eats和Postmates的美國市占率停滯，DoorDash市占率則增加。若Uber Eats與Postmates的業務整合達到最佳化程度，或帶動Uber業務加速成長。至少短期內，這也許讓主攻美國的DoorDash占上風。DoorDash表示，截至去年9月，美加及澳洲 推出的DashPass共有500多萬名會員。Uber指出，截至去年第4季擁有大致相近會員數。