全球下半年景氣 面臨兩威脅

在先進國家都加快施打新冠疫苗、推動經濟解封之際，各國政府、企業界及市場在樂觀預期下半年景氣展望時，卻也帶點審慎，原因就在於兩大威脅：最早在印度被發現的Delta變種新冠病毒、及供應受阻所引發的漲價問題。

20國集團（G20）財金首長本周末在威尼斯開會時，預料便將透露出上述的審慎樂觀氛圍：雖看好下半年全球經濟展望，卻也擔心新冠疫情 再度升高，而使經濟復甦勢頭生變。

由於傳染力更強的Delta變種病毒 在多國肆虐，令多國財金首長高度憂慮。歐洲央行總裁拉加德說，歐洲已出現新一波的疫情升高信號，為經濟展望平添不確定性；歐盟執委會本周將發表的每季經濟預測，也可能提到這項威脅。

美國 聯準會（Fed）主席鮑爾已警告，新變種病毒仍是經濟復甦的一大風險；公衛官員也擔心Delta病毒可能使美國確診人數在幾周再攀高峰，尤其是國慶長假之後的疫情變化更須密切注意。

此外，歐洲企業都正在調漲產品售價，主因為供應短缺、運輸瓶頸及缺工都對利潤造成壓力，並預期消費者物價通膨將升高。美歐企業所面臨的漲價壓力，將在7月中旬開跑的財報季揭露。

投資人本周將尤其關注Fed的6月會議紀錄，進一步了解決策官員對通膨前景的辯論、以及購債計畫「退場」的討論內容，特別是債市將高度敏感。亞太方面，澳洲央行6日將召開會議，決定是否在2024年11月之後仍維持殖利率控管措施。

此外，美國舉債上限規定將在8月1日起恢復，但國會迄今仍沒有提高上限的明確計畫，促使交易員準備因應債市的夏季震盪。