我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

彭博：新興國將掀升息潮

編譯鍾詠翔／綜合報導
彭博展望指出，新興國央行可能出現升息潮。（路透）
彭博展望指出，新興國央行可能出現升息潮。（路透）

彭博資訊4日發布全球央行決策展望報告指出，七大工業國集團（G7）與中國、印度及紐澳央行到年底基準利率可能按兵不動，但在已開發國家中，挪威央行可能率先升息，新興國家央行則可能出現升息潮，包括巴西估升息9碼，俄羅斯升3碼，墨西哥、南韓、捷克調升1碼。

彭博報導指出，在評估23個經濟體央行的貨幣政策展望後，下半年將象徵全球寬鬆貨幣政策時代告終的起點，但央行轉向的速度將很緩慢。經濟學家預期，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（央行）、英國央行及加拿大央行到年底基準利率都可能按兵不動，Fed、ECB、日銀、加國央行甚至到明年底都不會升息。

彭博經濟學家指出，各國央行幾乎一致認為，目前的高通膨為過渡現象，在下半年，美國、歐洲、日本及印度景氣預料也將進入快速復甦階段，屆時央行對「過渡」的定義也將備受考驗。

相較下，挪威央行可能9月就開始升息，到年底累計升息2碼，基準的存款利率升至0.5%，成為十大工業國（G10）中，第一個上調利率的國家。挪威經濟復甦的腳步比許多已開發國家快。

在「金磚國家」中，中國、印度及南非央行今年下半年仍可能將利率維持在目前的水準。

中國經濟仍未全面回升，民間消費動能仍疲弱，這導致中國央行的立場趨於謹慎。

不過，巴西與俄羅斯央行下半年預料都將調高利率，其中巴西可能升息9碼，利率升至6.5%，俄國可能調升基準利率3碼至6.25%。紐西蘭、澳洲央行的政策利率到年底時也可能都不會改變。

在其他新興國家方面，經濟學家預料南韓、墨西哥及捷克央行到年底利率都會調升1碼，南韓央行可能將利率調升至0.75%，墨西哥上調到4.5%，捷克提高到0.75%。南韓央行在將8月提出最新經濟成長與通膨預測，投資人將可藉此評估央行動向。

彭博經濟學家預期，土耳其下半年將降息2個百分點至17%，預料第3季就會開始寬鬆貨幣政策，以回應總統厄多安施加的壓力。

央行 利率 升息

上一則

繼滴滴之後 中國對在美掛牌貨運、招聘平台啟動審查

下一則

理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？

延伸閱讀

美洲杯／梅西新造型出賽 阿根廷擊敗厄瓜多晉4強

美洲杯／梅西新造型出賽 阿根廷擊敗厄瓜多晉4強
巴西多城示威 彈劾總統要疫苗 俄病歿創新高照辦足賽

巴西多城示威 彈劾總統要疫苗 俄病歿創新高照辦足賽
歐洲杯／丹麥2：1勝捷克 晉級4強 下戰對手英格蘭

歐洲杯／丹麥2：1勝捷克 晉級4強 下戰對手英格蘭
巴西數千民眾上街抗議 要求彈劾總統和更多疫苗

巴西數千民眾上街抗議 要求彈劾總統和更多疫苗

熱門新聞

遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >