彭博：新興國將掀升息潮

彭博展望指出，新興國央行可能出現升息潮。（路透）

彭博資訊4日發布全球央行 決策展望報告指出，七大工業國集團（G7）與中國、印度及紐澳央行到年底基準利率 可能按兵不動，但在已開發國家中，挪威央行可能率先升息 ，新興國家央行則可能出現升息潮，包括巴西估升息9碼，俄羅斯升3碼，墨西哥、南韓、捷克調升1碼。

彭博報導指出，在評估23個經濟體央行的貨幣政策展望後，下半年將象徵全球寬鬆貨幣政策時代告終的起點，但央行轉向的速度將很緩慢。經濟學家預期，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（央行）、英國央行及加拿大央行到年底基準利率都可能按兵不動，Fed、ECB、日銀、加國央行甚至到明年底都不會升息。

彭博經濟學家指出，各國央行幾乎一致認為，目前的高通膨為過渡現象，在下半年，美國、歐洲、日本及印度景氣預料也將進入快速復甦階段，屆時央行對「過渡」的定義也將備受考驗。

相較下，挪威央行可能9月就開始升息，到年底累計升息2碼，基準的存款利率升至0.5%，成為十大工業國（G10）中，第一個上調利率的國家。挪威經濟復甦的腳步比許多已開發國家快。

在「金磚國家」中，中國、印度及南非央行今年下半年仍可能將利率維持在目前的水準。

中國經濟仍未全面回升，民間消費動能仍疲弱，這導致中國央行的立場趨於謹慎。

不過，巴西與俄羅斯央行下半年預料都將調高利率，其中巴西可能升息9碼，利率升至6.5%，俄國可能調升基準利率3碼至6.25%。紐西蘭、澳洲央行的政策利率到年底時也可能都不會改變。

在其他新興國家方面，經濟學家預料南韓、墨西哥及捷克央行到年底利率都會調升1碼，南韓央行可能將利率調升至0.75%，墨西哥上調到4.5%，捷克提高到0.75%。南韓央行在將8月提出最新經濟成長與通膨預測，投資人將可藉此評估央行動向。

彭博經濟學家預期，土耳其下半年將降息2個百分點至17%，預料第3季就會開始寬鬆貨幣政策，以回應總統厄多安施加的壓力。