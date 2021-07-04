油價飆升加上競爭多 塑膠製造商有苦難言

由於油價飆升加上競爭多，不具備完整精煉系統或無法取得便宜原料的塑膠廠，可能會被迫減產。路透

亞洲的塑膠生產商可能增設廠房，以滿足從口罩到汽車零組件，市場日益成長的需求，但他們的戰略還沒能轉化為利潤 。

那是因為原油和其他原物料，也就是石腦油和液化石油 氣的成本上升，而此時正逢石化產量增加，生產者無法將更高的費用轉嫁給消費者，導致利潤率下降，較小的工廠可能考慮減產。

隨著更多煉油廠生產塑膠多於汽柴油等傳統燃料，塑膠製造商發現他們的空間被壓縮。因疫情而價格崩跌的原油如今反彈了，加上石腦油和液化石油氣成本走高，亞洲乙烯生產利潤接近逾一年來最低。

製作塑膠的石化產品來自加工石腦油和液化石油氣，或者是丙烷和丁烷。作為大型煉油廠其中一部分的生產單位，可直接利用蒸餾石油時現場副產的材料，但獨立的塑膠工廠卻必須從公開市場採購原料。

FGE資深分析師Armaan Ashraf表示，「市場近期會受到考驗，尤其是第3季」，不具備完整精煉系統或無法取得便宜原料的工廠，可能會被迫減產。

交易員表示，對於依賴液化石油氣的廠商而言，美國丙烷價格飆升，加上沙烏地阿拉伯因意外導致供應減少，推高了成本。基準遠東丙烷交換合約的價格上周三突破每噸660美元，是2018年10月以來最高。從4月中旬至今，價格大漲了三分之一。

以中國 大陸為首的亞洲，新的石化產能大幅增加。南韓煉油公司GS Caltex和化學公司LG Chem開始試運行年產能合計155萬噸的新廠，中國大陸的中石化明年可能啟動年產80萬噸的混合原料裂解廠，大陸也在建設更多丙烷脫氫廠廠，將丙烷轉化為石化產品。