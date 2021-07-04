原油還會漲？沙國與阿聯爭端白熱化 OPEC+今續談判

OPEC+目前仍無法敲定調整產量協議。路透

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在石油 輸出國組織（OPEC）的立場僵持不下，是兩個長期盟國之間罕見發生的外交爭端，也讓全球經濟無法判斷下月的原油產量多寡。

激烈的衝突已迫使包括盟國在內的OPEC+二度停止協商，預定今天（5日）再次召開會議，在原油價 格通膨式漲破每桶75美元之際，增添市場不確定性。OPEC+這回不止討論年底前的產量政策，也規劃2022年政策方向，因此，沙國與阿聯僵局的最終解決之道，將影響直到明年的市場與原油產業。

沙國與阿聯的角力在4日公開化，不滿情緒不再侷限於王室內，而是各自透過電視表達歧見。

沙國在周日晚上堅持OPEC+必須在數月內增產，但同時維持包含各國產量配額在內的整體協議，以便促進油市的穩定。這項計畫獲得俄羅斯 等其他OPEC+成員支持。然而，阿聯堅持必須調整自身目前的減產基準，這將使阿聯的石油產量配額大幅增加。但沙國和俄羅斯予以拒絕，擔心其他成員會有同樣的要求。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz Bin Salman）在周日晚間接受彭博電視專訪時表示：「我們必須延長（協議），延長可讓多數人處在舒適圈中。」

阿卜杜拉齊茲親王還暗示，阿聯在OPEC+內部已被孤立，藉此凸顯出外交僵局嚴重性。他說：「這是整個組織對和一個國家的對立，很遺憾，但就是現實。」數小時前，阿聯的能源部長馬茲魯伊（Suhail Al Mazrouei）再度拒絕延長整個協議，支持僅短期增產，並爭取阿聯在2022年獲得更好的條件。

馬茲魯伊在周日稍早接受彭博電視專訪時說：「阿聯爭取無條件增產，這是市場需要的。」他指出，將協議延長到2022年底「現在是不必要實施的」。阿聯正迫使盟國採取不同的立場，若不接受其要求，就要承擔OPEC+聯盟關係瓦解的風險。

若OPEC+無法達成協議，將使已經供應緊俏的油市更吃緊，可能導致油價更進一步飆漲，但也可能上演另一幕戲劇性的情節，即OPEC+團結性完全瓦解，放任各自制定產量，導致去年油價崩盤危機重演。當時，沙國和俄羅斯的歧見引爆一場甚為苦痛的價格戰。

在原油價格戰休兵數月後，阿聯有關退出OPEC+的想法令市場再度不安。儘管阿聯上周並未重演此威脅，但沙國親王被問到阿聯是否可能退出時，僅表示「我希望不會」。

阿卜杜拉齊茲親王表示，若不延長整體協議，仍有備案，即8月份的原油產量不增加，年底前油價可能有通膨式飆漲的風險。當被問及在沒有阿聯參與的情況下增產的可能性時，他回答：「我們無法。」