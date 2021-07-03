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中資要買英半導體龍頭廠 英官員憂心 不排除干預

記者李仲維／綜合報導
傳中資將接手英國最大晶片廠NWF，報價約6300萬英鎊。（Getty Images） 徐榆涵
傳中資將接手英國最大晶片廠NWF，報價約6300萬英鎊。（Getty Images） 徐榆涵

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述消息人士透露，中國半導體公司「聞泰科技」旗下「安世」半導體（Nexperia）將斥資約6300萬英鎊（約8683萬美元）收購英國最大的晶片生產商「新港晶圓廠」（Newport Wafer Fab，NWF），但這樁收購有可能受到英國政府的審查或干預。聞泰科技對此消息表示不予置評。

聞泰科技是全球最大，中國手機ODM的龍頭業者；安世半導體則是由聞泰科技100%控股的荷蘭公司。據報導，該公司人士稱，交易談判正在進行中，消息人士透露，最快可能周一或周二宣布收購的消息。

NWF的晶片工廠位於英國南威爾士的新港，始建於1982年，是英國屈指可數的幾家半導體製造商之一。公司生產用於汽車行業電源應用的矽晶片，同時還在開發更先進的化合物半導體，這種半導體速度更快，能效更高。

安世半導體發言人表示，公司正在與NWF和威爾士政府就收購NWF的未來進行建設性談話。在得出結論之前，無法進一步置評。聞泰科技昨對此消息也表示不予置評。

這樁交易達成之際，正值全球晶片短缺，各國正努力在半導體生產方面提高獨立性，這意味這項收購協議有可能受到英國政府的審查或干預。

一位英國政府發言人稱，我們知道安世半導體將收購NWF，雖然在這個時候進行干預是不合適的，但將繼續密切監控局勢，如果形勢發生變化，將毫不猶豫地使用權力。英國外交事務特別委員會主席圖根哈特6月致信英國商務大臣科瓦騰，表示對NWF可能被收購感到擔憂，並認為這是一個重大的經濟和國家安全問題。

一位消息人士稱，NWF是英國僅存的最大先進半導體工廠，但英國政府對其命運毫不關心。

隨著中國和西方之間的緊張關系不斷升級，其他國家正在對中國科技公司的收購進行調查，而這些收購尚未獲得批準。

本月稍早，總部位於北京的智路資本同意收購半導體公司MagnaChip後，韓國啟動一項審查，稱這是一項國家核心技術。

英國 中國 晶片

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