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以色列「細胞培養肉」 明年進攻美餐桌

編譯洪啟原／綜合外電
利用人造素肉業者Impossible Foods的產品製成的漢堡。（圖／美聯社）
利用人造素肉業者Impossible Foods的產品製成的漢堡。（圖／美聯社）

人造肉品風潮方興未艾，包括以色列新創公司Future Meat在內的未來肉業者，正利用生物反應器製造動物細胞培養肉，設法取代養雞場、畜牧場和屠宰場這些傳統管道提供的肉類，力拚明年底前端上美國消費者的餐桌。

Future Meat正與美國監管機構協商，期盼最快明年底開始供貨給餐廳業者。該公司剛啟用號稱全球第一座可量產細胞培養肉的廠房，每日可產500公斤肉品。Future Meat執行長柯舒克說：「我們最初的主要目標是擴大產量和降低成本，推出商業上可行的產品。」

不只Future Meat，全球有超過75家公司投入這塊領域，利用細胞培養出牛肉和雞肉等動物性蛋白。有些業者已將技術帶出實驗室並進入市場，例如新加坡替代蛋白新創公司Eat Just率先在當地販售細胞培養的雞肉。

顧問業者麥肯錫表示，自第一代細胞培養肉原型問世以來，這類新創公司已將成本降低99%，若消費者接受度高，市場規模到2023年有望成長至250億美元。不過，這些新創公司須進一步壓低成本，才能讓人造肉與屠宰肉分庭抗禮。

Future Meat已從泰森食品、阿徹丹尼爾斯米德蘭（ADM）及S2G創投公司等投資者手中籌得4300萬美元，宣稱將提供最便宜的細胞培養雞胸肉。柯舒克說，已成功把生產成本降至每100公克只要4美元，計劃2022年底再把成本壓低50%。

Future Meat位於以色列Rehovot的廠房可利用細胞培養出雞肉、豬肉及羔羊肉，很快就能生產牛肉。不過，與傳統畜牧場相比，該廠房的產量規模仍很小，有些畜牧場一日可宰殺上千頭家畜。

優質食品協會（GFI）認為，細胞培養肉的年產量須達到數百萬噸，才能算從示範階段進階至穩定量產。柯舒克表示，未來還會擴大產品線，並在其他地區興建類似廠房。Future Meat計劃先進軍美國，再插旗歐洲和中國大陸，但還沒決定先供應哪一種肉品。

以色列新創公司Future Meat創辦人納米亞斯（Yaakov Nahmias...
以色列新創公司Future Meat創辦人納米亞斯（Yaakov Nahmias）展示實驗室培育的脂肪。（圖／路透）
以色列新創公司Future Meat創辦人納米亞斯（Yaakov Nahmias...
以色列新創公司Future Meat創辦人納米亞斯（Yaakov Nahmias）在實驗室中研究細胞培養肉。（路透）

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