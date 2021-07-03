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美銀預測油價 明年重返100美元

編譯黃嘉洵／綜合報導

國際油價今年上半年飆漲逾45％，目前正朝每桶80美元邁進。部分華爾街分析師相信，原油市場未來幾個月可能繼續走高，美銀甚至預測油價在明年夏天將重返100美元。

倫敦布蘭特原油期貨2日盤中下跌0.11%，報每桶75.7美元，不過今年上半年已漲逾45%。西德州原油期貨盤中一度跌0.7%，報每桶74.6美元，上半年漲逾51.4%。

布蘭特原油期貨在6月漲逾8%，布蘭特原油期貨漲逾10%，兩者目前均處於2018年10月以來的高點。

下方為華爾街分析師對油價後市的看法：

高盛：布蘭特油價將在第3季漲破每桶80美元，需求回升可能使上漲的價格「遠高於」這個水準。

摩根大通：原油價格「勢必」將在今年第4季漲上每桶80美元。

美國銀行：布蘭特油價有望在明年夏季觸及每桶100美元，將是2014年以來首度重返三位數。

摩根史坦利：2022年中以前布蘭特原油期貨價格將為每桶75-80美元。

石油輸出國組織（OPEC）、國際能源署（IEA）及美國能源資訊局（EIA）等主要機構均預期，由需求帶動的復甦，將在2021年下半年加快腳步。

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