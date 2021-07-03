最低企業稅率 130國家相挺

全球130國和地區同意設定最低企業稅率，並對臉書和Google這類大型跨國企業的稅收分配規則達成共識。（路透）

世界各國朝大幅改革全球租稅邁出關鍵一步，經濟合作發展組織（OECD）1日表示，大約130國和地區已同意實施最低企業稅率，並就臉書和Google等大型跨國企業的稅收分配規則達成共識，最快2023年開始實施這項新稅制，規定跨國企業不論在何處營運都須支付「至少15%」的有效稅率。但愛爾蘭與匈牙利等九國仍拒簽。

在歷經多年波折後OECD所達成的這項協議，將為20國集團（G20）財長下周在威尼斯會議上簽署原則性協議鋪路。

但匈牙利、愛爾蘭及愛沙尼亞等少數國家尚未加入這項計畫，主因是這些國家依靠低稅率政策吸引大型跨國企業投資。阻力來自這三個歐盟 成員國，只要其中任何一國反對，都可能阻止歐盟實施這項新稅制。

印度、中國 及土耳其這幾個關鍵國家皆同意這項決定。這項協議的技術性細節，可能保留較多讓步空間給開發中國家。美國財長葉倫盛讚這個好消息，認為這是經濟外交具有重大歷史意義的一天。德國也稱讚這項協議為「邁向租稅正義的一大步」。

對全球經濟而言，處理最低稅率議題可謂迫在眉睫，尤其去年各國在向科技公司課稅和設定最低企業稅率的立場不一致，導致貿易緊張升高。

這項上看1500億美元的新增稅收，促使許多國家轉向支持這項稅改，況且許多國家因疫情紓困 而背負龐大的預算赤字。

G7 6月在倫敦就OECD協商的兩大主要內容綱要達成協議，包括設定「至少15%」的最低公司稅率，並且賦予市場所在國課稅權，對規模最大、獲利最高及利潤率超過10%的跨國企業，課徵至少20%獲利稅，而OECD在1日發布的文件，對協議內容進行局部調整。