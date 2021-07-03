OPEC+鬧內鬨 增產談不攏

OPEC+未能就原油產量達成協議。(路透)

在阿拉伯聯合大公國突然表態反對後，石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）未能就原油產量達成協議，2日繼續開會協商。若仍未達成共識，將繼續現有產量水準，亦即產量在2022年4月之前維持不變。

國際油價 2日開低震盪，紐約 西德州原油期貨盤中一度跌0.7%，至每桶74.6美元，倫敦布蘭特盤中也曾跌0.7%，報每桶75.3美元。

OPEC+在1日稍早似乎原則上就快達成協議，準備在8到12月每天增產40萬桶，因此國際油價當日收高，紐約原油收在75.84美元，為2018年首度收在75美元關卡之上，但後來傳出阿聯突然推翻這項初步協議，堅持必須調整阿聯本身目前的減產基準，這將使阿聯的石油產量配額大幅增加。

與會代表透露，OPEC+兩大領導國沙烏地阿拉伯與俄羅斯憤怒地拒絕了阿聯的要求。瑞銀集團大宗商品分析師史塔諾瓦說：「任何調整生產配額的請求，都像是打開了潘朵拉的盒子。」如果依阿聯所要求，光是阿聯一國，每日就可增產70萬桶，然後OPEC+的其他會員國都也會想要調整。

OPEC+陷入激烈內鬥，迫使會議延後，能否達成增產協議緩解油價飆升，仍是未知之數。顧問業者Energy Aspects公司的地緣政治部門主管布隆茲認為，很難看到任何一方會做出足夠讓步，從而產生明確的結果，「因為任何妥協都可能涉及複雜的OPEC計算方法」。

一名參與會議的代表說，阿聯和OPEC+其他國家之間的對峙，可能最終意味OPEC+不會增產。一旦這次沒有達成協議，該組織將退回到現有的協議，亦即要求會員國的產量在2022年4月之前維持不變。

在國際油價站上每桶75美元之際，若OPEC+未能達成協議，將擠壓原已吃緊的市場，進而可能導致通膨飆升。陷入僵局不僅破壞OPEC+精心重建的聲譽，也不禁令人想起以前沙、俄兩國極具破壞性的價格戰。