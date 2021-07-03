我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

OPEC+鬧內鬨 增產談不攏

編譯黃淑玲、林聰毅／綜合報導
OPEC+未能就原油產量達成協議。(路透)
OPEC+未能就原油產量達成協議。(路透)

在阿拉伯聯合大公國突然表態反對後，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）未能就原油產量達成協議，2日繼續開會協商。若仍未達成共識，將繼續現有產量水準，亦即產量在2022年4月之前維持不變。

國際油價2日開低震盪，紐約西德州原油期貨盤中一度跌0.7%，至每桶74.6美元，倫敦布蘭特盤中也曾跌0.7%，報每桶75.3美元。

OPEC+在1日稍早似乎原則上就快達成協議，準備在8到12月每天增產40萬桶，因此國際油價當日收高，紐約原油收在75.84美元，為2018年首度收在75美元關卡之上，但後來傳出阿聯突然推翻這項初步協議，堅持必須調整阿聯本身目前的減產基準，這將使阿聯的石油產量配額大幅增加。

與會代表透露，OPEC+兩大領導國沙烏地阿拉伯與俄羅斯憤怒地拒絕了阿聯的要求。瑞銀集團大宗商品分析師史塔諾瓦說：「任何調整生產配額的請求，都像是打開了潘朵拉的盒子。」如果依阿聯所要求，光是阿聯一國，每日就可增產70萬桶，然後OPEC+的其他會員國都也會想要調整。

OPEC+陷入激烈內鬥，迫使會議延後，能否達成增產協議緩解油價飆升，仍是未知之數。顧問業者Energy Aspects公司的地緣政治部門主管布隆茲認為，很難看到任何一方會做出足夠讓步，從而產生明確的結果，「因為任何妥協都可能涉及複雜的OPEC計算方法」。

一名參與會議的代表說，阿聯和OPEC+其他國家之間的對峙，可能最終意味OPEC+不會增產。一旦這次沒有達成協議，該組織將退回到現有的協議，亦即要求會員國的產量在2022年4月之前維持不變。

在國際油價站上每桶75美元之際，若OPEC+未能達成協議，將擠壓原已吃緊的市場，進而可能導致通膨飆升。陷入僵局不僅破壞OPEC+精心重建的聲譽，也不禁令人想起以前沙、俄兩國極具破壞性的價格戰。

油價 石油 紐約

上一則

中國「兩桶油」業績爆發 日賺7700萬美元

下一則

最低企業稅率 130國家相挺

延伸閱讀

從疫情中復甦 OPEC上月每日產油量創一年來最高

從疫情中復甦 OPEC上月每日產油量創一年來最高
溫塔莉認輸 白艾榮將成首位非洲裔曼哈頓地區檢察官

溫塔莉認輸 白艾榮將成首位非洲裔曼哈頓地區檢察官

60億聯邦救濟到手 白思豪不計畫用於雇更多警員

60億聯邦救濟到手 白思豪不計畫用於雇更多警員
紐約康尼島熱狗大賽預熱 「大白鯊」切斯納回歸

紐約康尼島熱狗大賽預熱 「大白鯊」切斯納回歸

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻