從疫情中復甦 OPEC上月每日產油量創一年來最高

彭博調查顯示，OPEC上月每日產量增加85.5萬桶，日產量總計2647萬桶。(路透)

石油 輸出國組織（OPEC）此刻仍在和其他產油國商討接下來的產能計畫，但事實上OPEC上月每日增產的原油數量，創一年來最多。在各國從新冠肺炎疫情 復甦之際，OPEC正計劃滿足與日俱增的原油需求。

彭博調查顯示，OPEC上月每日產量增加85.5萬桶，日產量總計達2647萬桶，其中逾半增幅來自沙烏地阿拉伯 。

隨著美國、歐洲及部分亞洲地區的燃料消費量回升，油國組織與夥伴國正逐步恢復自去年疫情爆發以來減少的產量。

但OPEC+的下一步仍充滿未知數，有關8月以後進一步增產的討論，在1日戛然而止，原因是阿拉伯聯合大公國在最後一刻意外反對自身配額，截至發稿前僵局依舊懸而未決，OPEC+仍在討論。

彭博這項調查顯示，上個月OPEC的13個成員國除了一個國家外，其餘均增加產量。沙烏地阿拉伯6月每日增加49萬桶，每日產量895萬桶。

報告還顯示，就連石油出口遭國際制裁的伊朗，或是面臨經濟危機的委內瑞拉，上個月的每日產量也都有所增加。

這次調查是彙整了船舶追蹤數據、官方資訊，以及Rystad、JBC及SVB能源國際等公司的數據所做的預估值。

隨著需求復甦腳步加快，OPEC+目前正考慮利用更多閒置產能。印度等原油消費國抱怨，OPEC+恢復供應的速度仍不夠快，國際基準的布蘭特原油已漲破每桶75美元，逼近兩年來最高點。