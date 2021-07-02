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OPEC+增產不夠力 油價大漲

編譯鍾詠翔、任中原／綜合報導
OPEC+1日舉行會議，將決定8月甚或更久的原油產量目標。(路透)
OPEC+1日舉行會議，將決定8月甚或更久的原油產量目標。(路透)

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）1日召開會議，知情人士透露，沙烏地阿拉伯與俄羅斯已就原油增產達成初步協議，OPEC+將在8至12月逐月增產，日產量到年底前大約會增加到200萬桶，由於增產規模不如市場預期，國際油價1日應聲大漲。

綜合彭博資訊和路透報導，至截稿前會議仍在進行，消息人士表示，目前產油國仍在協商細節，正在討論8月起讓日產量逐月增加40萬桶的方案，談判代表也可能討論是否將減產協議延長至明年12月；OPEC+目前這份減產協議預定明年4月到期。

市場原先普遍預估，OPEC+從8月起日產量每月增加50萬桶，在產油國增產規模不如預期的情況下，國際油價1日盤中擴大漲勢，西德州中級原油（WTI）1日盤中一度勁漲3.6%，報每桶76.11美元，寫下2018年10月以來新高，布蘭特原油也大漲2.3%，報每桶76.40美元。

知情人士指出，伊朗和美國的談判，牽動OPEC+的增產計畫，如今美伊兩國正在尋求恢復核子協議，伊朗並要求華府解除對伊朗石油出口的制裁。

伊朗國家石油公司指出，如果美國鬆綁制裁，伊朗一個月內就能恢復大部分原油產量，日產量能增加近100萬桶。

高盛估計，目前每天的全球燃料需求比供給量多300萬桶；無論OPEC+如何增產，9月初前油市的供應都很吃緊。因此，部分銀行與交易員預料夏季國際油價將攀升至每桶80美元。

彭博專欄作者朱利安．李（Julian Lee）指出，目前OPEC+應秉持的指導原則，就是「彈性」，這也是OPEC+每月都要召開會議的原因。朱利安．李認為，此時正是OPEC+擴大產量的時機，萬一需求又減弱，OPEC+仍可在下月就調整產量目標，這也正是「彈性」操作的精髓。

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