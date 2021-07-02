加密幣狂潮 避險基金大咖進場布局

財經新聞網TheStreet.com報導，愈來愈多避險基金大咖開始涉足加密幣資產。(路透)

消息人士透露，知名避險基金經理人柯恩（Steve Cohen）旗下的Point72資產管理公司，正在招募加密幣業務主管，「金融巨鱷」索羅斯的家族辦公室則開始交易比特幣，成為避險基金大咖開始跨足加密幣資產的最新證據。

彭博資訊報導，Point72做出上述決定前，曾向投資 人宣布，將透過旗艦避險基金或私人投資部門，研究如何投資加密幣資產，目前不清楚這個主管職缺須負責什麼業務。Point72和索羅斯家族辦公室對此不予置評。

愈來愈多大型避險基金開始投入數位資產，包括Point72的競爭對手Millennium管理公司，持續踴躍投入加密貨幣 相關的期貨和指數股票 型基金（ETF）。Brevan Howard資產管理公司和避險基金創辦人瓊斯（Paul Tudor Jones）都開始投資加密貨幣。避險基金經理人洛伯（Daniel Loeb）3月說，他已深入研究加密貨幣。

Point72先前寄信通知投資人，說：「我們正在探索一系列新機會，包括區塊鏈技術和區塊鏈帶來改變與顛覆的能力。如果我們對目前價值2兆美元的加密貨幣市場視而不見，這算是我們失職。」