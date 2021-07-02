歐製造業火熱 亞洲露疲態

歐元區6月製造業景氣持續加速擴張，且刷新歷史紀錄。（路透）

歐元區6月製造業景氣持續加速擴張，且刷新歷史紀錄，英國製造業景氣也維持在高檔，但亞洲許多國家再度祭出封鎖措施，以因應新一波疫情 ，加上工廠投入成本上升，導致製造業景氣的擴張步調放緩，甚至有些國家陷入萎縮。中國 6月製造業儘管連續第14個月擴張，但速度放緩至三個月低點，顯示疫情反覆和供應鏈 受阻的影響浮現，導致景氣擴張的勢頭減弱。

歐元區6月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）最終值升至63.4，不僅比初估的63.1高，更是1997年6月開始調查以來新高。英國6月PMI從5月的歷史新高65.2，小幅滑落至63.9，但6月的工廠產量、新增訂單量、人力僱用數量，仍寫下開始調查以來的最高紀錄。

ING經濟學家科林說：「幾個月前，歐元區的疫苗施打進度遠遠落後。如今我們預期景氣好轉，目前看來鮮少有令人失望的地方。隨著經濟重啟，無論是服務業還是製造業，普遍都認為未來幾個月的景氣都會非常強勁。」

至於亞洲各國6月的製造業景氣擴張的步調不一，中國及日本等國的擴張速度放緩，而越南、馬來西亞、印度等國爆發新一波疫情，迫使政府實施較嚴格的管制措施，拖累製造業景氣陷入萎縮。

中國6月財新／IHS Markit製造業PMI為51.3，為第14個月擴張，但不僅比分析師預估的51.8低，還創下三個月來的低點，顯示疫情反覆和供應鏈受阻的影響浮現，導致景氣擴張的勢頭減弱。

日本6月製造業PMI從53略降至52.4，擴張步調為四個月來最慢，因企業面臨成本升高的壓力，和全球其他主要經濟體強勁復甦，導致原物料價格大漲。但日銀（央行）1日公布的短觀調查顯示，日本大企業上季（截至6月底止）的信心水準，攀升至2018年12月以來最高的14，為連續第4季改善。

同樣也遭遇供應鏈受阻的南韓，6月製造業PMI則是53.9，連九個月擴張。貿易部同日另公布，6月出口比去年同期勁增39.7%，高於經濟學家預估的33.8%增幅。其中，對大陸出口成長14.3%，而半導體出口成長34.4%。