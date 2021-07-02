我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

歐製造業火熱 亞洲露疲態

國際中心、記者李仲維／綜合報導
歐元區6月製造業景氣持續加速擴張，且刷新歷史紀錄。（路透）
歐元區6月製造業景氣持續加速擴張，且刷新歷史紀錄。（路透）

歐元區6月製造業景氣持續加速擴張，且刷新歷史紀錄，英國製造業景氣也維持在高檔，但亞洲許多國家再度祭出封鎖措施，以因應新一波疫情，加上工廠投入成本上升，導致製造業景氣的擴張步調放緩，甚至有些國家陷入萎縮。中國6月製造業儘管連續第14個月擴張，但速度放緩至三個月低點，顯示疫情反覆和供應鏈受阻的影響浮現，導致景氣擴張的勢頭減弱。

歐元區6月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）最終值升至63.4，不僅比初估的63.1高，更是1997年6月開始調查以來新高。英國6月PMI從5月的歷史新高65.2，小幅滑落至63.9，但6月的工廠產量、新增訂單量、人力僱用數量，仍寫下開始調查以來的最高紀錄。

ING經濟學家科林說：「幾個月前，歐元區的疫苗施打進度遠遠落後。如今我們預期景氣好轉，目前看來鮮少有令人失望的地方。隨著經濟重啟，無論是服務業還是製造業，普遍都認為未來幾個月的景氣都會非常強勁。」

至於亞洲各國6月的製造業景氣擴張的步調不一，中國及日本等國的擴張速度放緩，而越南、馬來西亞、印度等國爆發新一波疫情，迫使政府實施較嚴格的管制措施，拖累製造業景氣陷入萎縮。

中國6月財新／IHS Markit製造業PMI為51.3，為第14個月擴張，但不僅比分析師預估的51.8低，還創下三個月來的低點，顯示疫情反覆和供應鏈受阻的影響浮現，導致景氣擴張的勢頭減弱。

日本6月製造業PMI從53略降至52.4，擴張步調為四個月來最慢，因企業面臨成本升高的壓力，和全球其他主要經濟體強勁復甦，導致原物料價格大漲。但日銀（央行）1日公布的短觀調查顯示，日本大企業上季（截至6月底止）的信心水準，攀升至2018年12月以來最高的14，為連續第4季改善。

同樣也遭遇供應鏈受阻的南韓，6月製造業PMI則是53.9，連九個月擴張。貿易部同日另公布，6月出口比去年同期勁增39.7%，高於經濟學家預估的33.8%增幅。其中，對大陸出口成長14.3%，而半導體出口成長34.4%。

疫情 供應鏈 中國

上一則

特斯拉交車倍增 估逾20萬輛

下一則

加密幣狂潮 避險基金大咖進場布局

延伸閱讀

美日防台海衝突 祕密兵推1年多

美日防台海衝突 祕密兵推1年多
日本贈台灣第2批疫苗8日運抵？謝長廷：不能說

日本贈台灣第2批疫苗8日運抵？謝長廷：不能說
日本將發行疫苗護照 計畫於7月稍晚正式上路

日本將發行疫苗護照 計畫於7月稍晚正式上路
金融時報：美日正為應對台海衝突做軍事準備

金融時報：美日正為應對台海衝突做軍事準備

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕