專家：OPEC+增產與否將採彈性原則

OPEC+1日舉行會議，將決定8月甚或更久的原油產量目標。路透

OPEC+各國能源（石油 ）部長1日集會，將決定8月、甚至可能更久的原油產量目標，在布蘭特原油期貨已漲至2018年10月來高點、許多客戶都要求產油國增產之際，以俄羅斯為首、推動增產的陣營以及以沙烏地阿拉伯為首、主張慎重行事的陣營，勢必會有一番激烈的角力。

沙、俄兩大陣營從去年3月攤牌，並導致油價 一度暴跌後，便學會彼此妥協，這次也可能再度如此。雙方之前已同意從7月1日起將日產量增加84萬桶，但8月必須增產更多。

彭博資訊石油專欄作者朱利安．李（Julian Lee）指出，油國組織與夥伴國目前應秉持的指導原則，就是「彈性」，這也正是OPEC+每月都要開會的原因。

目前原油需求的確存在一些不確定性，例如Delta變種病毒超級頑強，新興及開發中經濟體處境依舊艱難，國際旅遊仍有諸多管制等，但這些皆非OPEC+不應進一步增產的理由。高盛集團估計，目前每天的全球燃料消費量比供給量多出300萬桶；無論OPEC+如何增產，在9月初之前油市仍將「真的很吃緊」。

印度燃油零售價格（以印度盧比計算）已經漲到至少是2002年來最高水準，石油部長普拉漢已表示「非常擔憂」能源價格高漲會導致通膨惡化，因而一再要求OPEC+增產，並呼籲油國提供「能夠負擔得起」的供給，並讓價格處於「合理區間」。

OPEC自己的分析顯示，第3季全球對OPEC原油的平均日需求量將增加到2,866萬桶，比OPEC+在7月的日產量目標高出約150萬桶。5月底已開發國家的原油總庫存量，已經比2015-2019年平均水準低2,000萬桶。

另一項重大的不確定因素則是，如果2015年「核子協定」能夠復活，伊朗 原油能否重返市場。伊朗國家石油公司指出，一旦美國放寬制裁，伊朗一個月內就能恢復大部分原油產量，如此日供給量將能增加近100萬桶。但目前外交折衝並不順利，現在看來，伊朗原油不大可能在第4季之前回流。

由於油價高漲正對主要客戶造成傷害，因此現在正是OPEC+擴大增產量的時機；萬一需求又減弱，OPEC+仍可以在下個月就調整產量目標，這也正是「彈性」操作的精髓。