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疫情攪局 亞洲新興國升息機率減

編譯黃嘉洵／綜合報導

亞洲新興經濟體正苦於因應新一波新冠肺炎疫情，由於這波疫情已導致國內需求疲軟，並抑制通膨，許多新興亞洲央行今年升息的機率也隨之降低。

據路透報導，新冠疫苗接種進度緩慢與新冠疫情復熾，正拖慢泰國、印尼、菲律賓及印度等國的經濟復甦腳步。

儘管部分亞洲國家的通膨率上揚，但大多數官員更重視的是提高經濟成長率，即便美國、英國以及加拿大等西方國家日益關注通膨升溫，也是如此。

而且，大宗商品價格的上漲，正提高了原物料的成本，也影響到亞洲整個市場。

分析師表示，需求疲軟，將使通膨持續距紅色警戒區甚遠，減輕多數亞洲央行迫切緊縮貨幣政策的壓力。

日本NLI研究機構經濟學家齋藤誠表示，疫情復熾正迫使部分亞洲國家再次實施封鎖措施，抑制經濟活動，也對通膨造成壓力，這股態勢將持續一段時間。

「基於內需疲弱，許多亞洲經濟體的通膨不會持續加速升溫。這意味著（亞洲）央行不太可能在明年以前升息」齋藤誠表示。

泰國央行本月按兵不動，預測今年通膨率只有1.2%。

菲律賓5月通膨率雖年升4.5%，央行仍預測通膨將在下半年回落至2%-4%的目標區間。

此外，印尼5月的通膨率升至1.68%，但仍低於央行2%-4%的目標區間。

央行 疫情 泰國

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