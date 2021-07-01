全球觀光重傷 失血4兆

疫情重創全球觀光。圖為遊客在巴黎。(路透)

聯合國 發布報告指出，在國際觀光 客大幅減少的情況下，新冠肺炎疫情 對全球觀光業帶來的衝擊，可能導致去年和今年的全球經濟損失逾4兆美元。報告也預測，國際旅遊業要到2023年才會完全恢復至新冠疫情爆發之前的水準。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）與聯合國世界觀光組織（UNWTO）在6月30日共同發布的報告指出，估計去年全球觀光業和相關產業的產值減少2.4兆美元，今年的產值則將比2019年的水準減少1.7兆－2.4兆美元，依不同發展情境而異。

報告說，至少要到2023年，國際旅客人次才能回到新冠疫情爆發前的水準，原因包括旅遊限制、疫情控制速度緩慢、旅客缺乏信心。

報告顯示，在全球GDP流失的產值中，開發中國家的比率高達60%。聯合國的報告僅推估國際旅客減少的影響，未將經濟刺激方案等政府政策納入考量。

報告指出，全球觀光業的景氣復甦非常仰賴疫苗接種率，但目前各國的接種率卻出現明顯落差，有些國家的接種率不到1%，有些國家卻超過60%。因此，在法國、德國、瑞士、英國、美國等接種率較高國家，疫情對觀光業的衝擊逐步減緩，但疫情對開發中國家的影響仍嚴重。