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通貨再膨脹行情 三點聚焦

編譯陳律安／綜合報導
在各國政府擴張財政支出、央行維持寬鬆貨幣政策下，全球風險資產上半年多繳出亮眼成績。（路透）
在各國政府擴張財政支出、央行維持寬鬆貨幣政策下，全球風險資產上半年多繳出亮眼成績。（路透）

在各國政府擴張財政支出、央行維持寬鬆貨幣政策之際，全球風險資產上半年大多繳出亮眼成績單，全球股市漲幅可能為1998年以來同期次佳，國際油價更漲約50%，比特幣漲約二成。展望下半年，分析師認為歐洲股市表現有望勝過美股，國際油價有撐，金價則可能下探每英兩1.600美元。

MSCI AC世界指數上半年來漲約12%，漲幅為1998年同期以來第二大，美股三大指數、歐股都漲逾10%，反映強勁的「通貨再膨脹」行情；亞股和新興股市漲幅較小，原因是多國新冠肺炎疫情在第2季惡化。商品也漲勢凌厲，國際油價漲約五成，鋁與銅價都漲逾20%，比特幣也漲19.9%，國際金價則表現弱勢，跌了7.5%。

下半年投資人將聚焦三重點：新冠疫苗接種進展與疫情發展、企業獲利成長，以及聯準會（Fed）等央行立場是否會更偏鷹派。分析師預期，美股下半年漲勢將會趨緩。

相較下，策略師看好歐股下半年表現將優於美股，因為美債殖利率攀升將有利歐洲金融股，價位偏低的景氣循環價值股也將受惠於疫後復甦。彭博資訊策略師預期，美國10年期公債殖利年底前可能升破2%。

企業在7月中旬啟動的財報季，也牽動股市第3季表現。彭博資訊專欄作家歐瑟士指出，即便現在股市價位已高，但只要獲利繼續成長，股市就能繼續上攻。但下半年的另一關注重點，將是Fed等央行是否會更偏鷹派，特別要留意在8月底登場的傑克森洞全球央行年會。

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