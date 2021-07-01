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經濟報喜 Fed可能提前縮減QE

編譯林聰毅／綜合報導
最新數據與調查顯示勞動市場火熱，可能促使Fed提前縮減資產收購規模。 （路透）
最新數據與調查顯示勞動市場火熱，可能促使Fed提前縮減資產收購規模。 （路透）

美國經濟表現優於預期，加上最新出爐的數據與調查顯示勞動市場非常火熱，可能促使聯準會（Fed）比原先的預期，還要提前縮減資產收購規模。

美國ADP研究機構6月30日發布的數據顯示，美國民間部門的就業人數增加69.2萬人，優於彭博調查的經濟學家預期的增加60萬人，顯示勞動市場進一步復甦。

聘僱人數的增加顯示需求強勁、經濟不確定性減弱，而且諸多經濟活動的重啟仍在進一步帶動就業人數增加，尤其是休閑、餐飲、旅宿等行業。ADP的數據顯示，6月服務業的就業增加62.4萬人，休閒、餐飲、旅宿等行業貢獻了33.2萬人。

彭博資訊策略師也指出，最新調查顯示現在非常容易找工作，也意味著Fed需要儘早縮減刺激措施了。

根據經濟研究聯合會 （the Conference Board）的消費者調查，認為工作很多與工作難找者之間的人數差距飆升至2000年以來最高。勞動市場強勁意味著Fed很可能在8月或9月宣布減碼計畫。

Fed理事華勒（Christopher Waller）最近在接受彭博電視專訪說，美國經濟優於預期的表現為提早縮減資產購買規模提供了依據，他並傾向先從減購抵押擔保證券（MBS）著手，「我們現在處於一個不同的經濟政策階段，開始考慮縮減部分刺激措施是適當之舉」， 「我更贊同率先減少MBS的購買規模」。

Fed在6月中旬的決策會議上將利率維持在接近零的水準，並暗示可能會維持當前利率水準到2023年，決策官員還承諾將購買美國公債及MBS規模維持在每月1,200億美元，一直到就業和通膨目標有「顯著進展」。

至於減碼時機，華勒說：「今年是個驚喜，在去年12月我們沒有想到經濟會達到現在的水準。」「基於經濟進展的狀況，我想所有人都會預測減碼啟動的時間可能比原先預期早。是否是在今年，我們將拭目以待，但可能性是肯定存在。」

聖路易聯準銀行總裁博拉德和堪薩斯聯準銀行總裁喬治等Fed官員之前已表示，縮減購債將更側重於MBS，因為飆升的房價，顯示市場已不需央行的更多支持。

華勒表示，縮減購債規模應當在升息之前，「因此，如果你認為必須在2022年底或2023年初升息，那麼你會希望儘可能在明年底前完成減碼」。

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