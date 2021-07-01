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特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

股神與夥伴看衰Robinhood

編譯林聰毅／綜合報導

有「股神」之稱的波客夏執行長巴菲特和老友兼事業夥伴孟格（Charlie Munger），在接受CNBC訪問時都為小企業抱屈，認為這類公司受到新冠肺炎疫情的不平衡影響，兩人也對鄉民交易平台Robinhood持負面看法，孟格則讚揚視訊平台Zoom增添了許多便利。

巴菲特和老孟格在孟格的洛杉磯住處後院接受CNBC採訪，這段訪談於6月29日播出。巴菲特在談到新冠疫情的影響時說：「我知道已有數十萬或數百萬的小企業受到可怕的傷害。但絕大多數大企業都安然無恙，除非它們碰巧是郵輪、酒店或其他業者。」

孟格則說，他相信在疫情過後，許多商務旅行及其他事情都回不來了，「很多人發現他們不需要在辦公室。我認為各種事情都會發生，我們以前做的事情不見得都能回來。」

當被問到對Robinhood的看法時，巴菲特說：（Robinhood）並未鼓勵人們購買非常、非常、非常低成本的指數型基金，並且持有50年。」「我跟你保證，你在那不會得到這種建議。反之，你會得到如何交易選擇權的建議。」

孟格則稱這款股票交易應用程式（App）是「一家偽裝成受尊敬企業的賭場」。他暗示，像Robinhood這類App並不是真的沒有手續費，因為真正的成本（即訂單流的支付過程）是看不見的。對於今年稍早避險基金 Archegos Capital破產導致市場波動和幾家銀行蒙受慘重損失，孟格呼籲要對保證金實施更嚴格的規定。

在使用Zoom方面，97歲的孟格說他每天使用這項服務三次，「我認為Zoom已蔚為風潮」，「它就是增添了許多便利。」

相較下，90歲的巴菲特不是Zoom忠實粉絲，「我有過一或兩次（使用經驗），整個螢幕上都是人。我就是不認為這會增加體驗」，「我發現，電話是一個非常令人滿意的工具」。巴菲特說，他從這場史無前例的疫病大流行，學到的最大教訓是，世界對於勢必會發生的緊急情況，竟是如此疏於準備，「社會對於看似遙遠、卻可能沒多久真會發生的事，準備得一陣慌亂」。

巴菲特 疫情 App

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