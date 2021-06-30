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疫情海嘯第一排 全球觀光業產值恐減少逾4兆美元

疫情海嘯第一排 全球觀光業產值恐減少逾4兆美元

編譯易起宇／綜合外電
聯合國最新報告指出，新冠疫情對全球觀光業去年和今年造成的影響，預估讓全球國家的GDP合計損失逾4兆美元。 歐新社
聯合國最新報告指出，新冠疫情對全球觀光業去年和今年造成的影響，預估讓全球國家的GDP合計損失逾4兆美元。 歐新社

聯合國發布的最新報告顯示，在國際觀光客大幅減少的情況下，新冠肺炎疫情對全球觀光業帶來的衝擊，可能導致2020至2021年全球國內生產毛額（GDP）共計減少逾4兆美元，且開發中國家將成為最大受害者。

UNCTAD與聯合國世界旅遊組織（UNWTO）在6月30日共同發布的報告指出，估計去年全球觀光業和相關產業的產值減少2.4兆美元，今年的產值減少金額則介於1.7至2.4兆美元。

這項報告顯示，在全球GDP流失的產值中，開發中國家的比率高達60%。聯合國的報告僅推估國際旅遊減少的影響，並未將經濟刺激方案等政府政策納入考量。

這項報告指出，全球觀光業的景氣復甦非常仰賴疫苗接種率，但目前各國的接種率卻出現明顯落差，有些國家的接種率不到1%，有些國家卻超過60%。

因此，在法國、德國、瑞士、英國、美國等接種率較高國家，疫情對觀光業的衝擊逐步減緩，但疫情對開發中國家的影響仍嚴重。

不過，UNWTO認為，國際旅客人次要回升至疫情前水準，預料至少要等到2023年，原因包括旅遊限制、疫情控制速度緩慢、旅客缺乏信心。

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