熱浪襲美 農產價格飆漲

美國西北部地區近來遭熱浪侵襲，西雅圖溫度一度飆上華氏96度（攝氏35.56度）。（美聯社）

美國 和加拿大 北部大草原遭熱浪侵襲，近來慘遭熔爐般的灸熱肆虐，市場擔心農作物枯萎及產量減少，帶動從油菜、玉米、黃豆到春麥等農作物價格攀漲。用於食用油和生產生質燃料的油菜價格近來創新高，製作披薩麵糰和貝果的原料春麥漲至近八年來最高，玉米期貨也繼續攀漲超過5%。

美國與加拿大的西北部近來籠罩在「熱蓋現象」之下，各地氣溫屢破紀錄，引發各地分區限電，現在東北部溫度也飆高，紐約等地直到周三都可能「高燒不退」。

在北美主要農作物產區，酷熱高溫和缺少雨水，北達科塔等產區溫度甚至飆上攝氏32度，引發對收成減少的疑慮，明尼阿波利斯春麥期貨大漲1.6%至每英斗8.475美元，八天來漲12%；油菜也大漲，美國洲際交易所（ICE）的油菜期貨一度漲2.8%至每噸799加幣，八天來也飆漲17%。這些漲勢可能使已居高不下的糧價，更加高不可攀。

氣象預報機構Maxar表示，對於加拿大大草原來說，本周大部分地區的乾燥和炎熱天氣將使溼氣短缺的情況更加惡化，並且為農作物帶來壓力。 在美國，北達科他州等州種植的春麥正遭受嚴重乾旱的嚴重打擊。

美國農業部的資料顯示，只有20%的美國春麥作物被認為處於良好到優等的狀態，比上周下降了7個百分點，也低於彭博分析師預估的26%，為1988年以來最糟的一年。

現在令人擔心的是，炎熱、乾旱的天氣將深入美國的農場帶。產業團體美國小麥協會上周表示，由於預計氣溫會升高、降雨量非常小，極端乾旱仍將是主要的天氣形態。

澳洲聯邦銀行（CBA）策略師戈瑞表示：「天氣預報機構預期，到了7月份，美國中西部及西北部將會更乾燥且更炎熱。」「在供應已吃緊的市場，這種天侯前景對農作物構成非常大的威脅。」

芝加哥 的期貨國際公司資深商品分析師芮利在研究報告說，「有關美國中西部地區7月將變得更暖且更乾燥的說法，正在為農產品價格提供支撐」。

芝加哥玉米12月期貨在28日漲5.4%後，29日盤中續揚0.7%至每英斗5.51美元。上周玉米生長情況不如預期，有64%被美國農業部認定為良好到優等，低於市場預估的66%。黃豆和冬麥的比率也比預期低一個百分點。