ARK 部署比特幣ETF

「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的ARK投資 公司正攜手21Shares，希望成立一檔比特幣 指數型基金（ETF），全球最大的跨交易商經紀業者TP ICAP也將與富達投資、渣打銀行等業者合推加密貨幣 交易平台，凸顯金融機構希望能搶搭加密貨幣交易商機。

ARK投資已向美國證券交易委員會（SEC）申請成立「ARK 21Shares比特幣ETF」，交易代碼為「ARKB」，在芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌，以標普比特幣指數（S&P Bitcoin Index）為基準，成為最新一家想搶搭加密貨幣交易商機的基金業者。

伍德向來支持比特幣，曾估計只要所有金融機構都把少數資產分配到比特幣，比特幣價格可能上看50萬美元。彭博資訊的資料顯示，至少14家投資機構都已申請成立比特幣ETF或比特幣期貨ETF，還有至少兩家業者申請成立乙太幣ETF。

TP ICAP將與富達數位資產、以及渣打銀行與北方信託共同成立的創投事業Zodia Custody，在今年下半年推出加密貨幣交易平台，一開始只允許交易比特幣，之後將加入乙太幣，希望讓加密貨幣的交易方式類似於股票、債券及外匯等傳統資產的交易。